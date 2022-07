Electric Castle 2022, programul complet pe zile. Cine sunt artiștii care ajung la festivalul de la Cluj

Evenimentul din Cluj a stabilit deja care este programul complet pe zile, dar și cine sunt artiștii care ajung perioada următoare în România. Festivalul se desfășoară în perioada 13 – 17 iulie 2022 și se anunță de neuitat.

Electric Castle 2022, program integral pe zile și ore. Ce cântăreți urcă pe scenele evenimentului

Electric Castle 2022 este unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale anului. Organizatorii sunt la a noua ediție, un eveniment care reunește atât români, cât și de peste hotare pe mai multe scene, încă de la primele ore ale dimineții.

Starul se dă miercuri, 13 iulie 2022 și se încheie abia în weekend. Duminică, 17 iulie 2022, este ultima zi în care se pot bucura de muzică live, voie bună și distracție până după miezul nopții.

Electric Castle, prima zi de festival. Pe cine poți asculta miercuri, 13 iulie 2022

Pe Hangar Stage urcă TikTok Party 22:00 – 00:00 și Șuie Paparude în intervalul 00:15 – 01:30.

Booha Stage este destinată artiștilor: RAOUL 16:00 – 18:00, UGLY ASTRONAUT 18:00 – 20:00,

VOLT 20:00 – 22:00, LAYLA BENITEZ 22:00 – 00:00, ELI BROWN 00:00 – 02:00 și BROSS 02:00 – 04:00.

Hideout Stage îi aduce în fața festivalierilor pe S-T-PHAN 16:00 – 19:00, WAX ON FRIDAYS 19:00 – 21:00, PUIU 21:00 – 23:00, NIPPLE’S DELIGHT 23:00 – 01:00, LOW FREQ 01:00 – 03:00 și

EZIRK 03:00 – 05:00.

Drip Factory Stage: CIUPE 16:00 – 02:00.

Dance Garden Stage: VINCENTIULIAN 22:00 – 01:00, HERODOT 01:00 – 04:00 și SEPP & NU ZĂU 04:00 – 08:00.

Radio Stage: ABASC 18:00 – 21:00, VICTOR STANCOV 21:00 – 23:00, ALT OM 23:00 – 01:00 și

VOLT 01:00 – 03:00.

Jap-Jap Stage: DAN MEDESAN 12:00 – 14:30 și EZIRK 14:30 – 17:00.

The Beach Stage: LESSUSPECTSHABITUELS 15:00 – 17:00, LENNY ROWE 17:00 – 19:00, TOMAGAN 19:00 – 21:00, YANSEN 21:00 – 23:00, GROOVE SALAD 23:00 – 05:00 și IULIA+CHILI 05:00 – 08:00.

Electric Castle, a doua zi de festival. Fanii ascultă formația Byron

Main Stage: ZDOB ȘI ZDUB 19:30 – 20:30, EDITORS 21:00 – 22:15 și MODERAT 22:45 – 00:00.

Hangar Stage: BYRON 17:00 – 18:00, IVAN AND THE PARAZOL 18:30 – 19:30, KENNYHOOPLA 20:15 – 21:15, YVES TUMOR 21:50 – 22:50, ACID ARAB 23:30 – 00:40, VITALIC (LIVE) 01:00 – 02:15

și GUSGUS 02:35 – 04:05.

Booha Stage: SUBURBIAN (glo contest winner) 12:00 – 13:30, JULIAN M 13:30 – 15:30, VEKT 15:30 – 17:30, CHLORYS 17:30 – 19:30, IV-IN 19:30 – 21:30, VLADEMIR 21:30 – 23:30, JOPLYN 23:30 – 01:00, BEN BOHMER (LIVE) 01:00 – 02:30, DJ SEINFELD 02:30 – 04:30 și THE MODEL 04:30 – 06:00.

Hideout Stage: COCCO MIO 13:00 – 15:00, JAHEYO 15:00 – 17:00, MAICĂ-TA 17:00 – 19:00, DUBASE 19:00 – 21:00, DJ SAUCE 21:00 – 23:30, SHUBOSTAR 23:30 – 01:30, ACID ARAB 01:30 – 03:30 și

KARAK 03:30 – 05:00.

Drip Factory Stage: CIUPE 14:00 – 17:30, CARDOSH 17:30 – 18:00, CIUPE 18:00 – 19:00, BRUJA 19:30 – 20:30, KILLA FONIC 20:30 – 21:30 și CIUPE 22:00 – 01:00.

Backyard Stage: ANTONIA VAI 19:30 – 20:30, SIMION BOGDAN-MIHAI & LĂUTARII DE MĂTASE 21:00 – 22:00, BCUC 23:00 – 00:00 și HÉT HAT CLUB 00:20 – 01:50.

Dance Garden Stage: PAUL K 22:00 – 01:00, SIT 01:00 – 04:00 și PETRE INSPIRESCU 04:00 – 07:00.

Radio Stage: FORMA 14:00 – 17:00, PITI 17:00 – 20:00, STF 20:00 – 22:00, ANDI MOISESCU 22:00 – 00:00, MIHAI HÎNDA 00:00 – 02:00 și ZABRISKIE 02:00 – 04:00.

Jap-Jap Stage: ELLEN 12:00 – 13:15, BTA 13:15 – 14:30, BRUSTEN 14:30 – 15:45, SOUR 15:45 – 17:00.

The Beach Stage: MANO 10:00 – 13:00, ICS 13:00 – 16:00, FLOREM LIPSUM 16:00 – 19:00, MATEI (BLACKRHINO) 19:00 – 22:00, DJ MIDS 22:00 – 01:00, MITSUBITCHI 01:00 – 04:00, DIANA DRIS B2B POLARKNOT 04:00 – 07:00 și YDY 07:00 – 10:00.

Electric Castle, a treia zi a evenimentului. Distracția continuă

Main Stage: DELIA 18:30 – 19:30, COMA 20:00 – 21:00, ENTER SHIKARI 21:30 – 22:30, TWENTY ONE PILOTS 23:00 – 00:30 și PURPLE DISCO MACHINE 01:00 – 02:30.

Hangar Stage: ANA COMAN 16:00 – 17:00, MIHAIL 17:30 – 18:30, ALTIN GÜN 19:00 – 20:00, MOLCHAT DOMA 20:30 – 21:30, WHOMADEWHO (LIVE) 22:00 – 23:15, SVEN VÄTH 23:45 – 02:00,

PEGGY GOU 02:00 – 04:00 și NASTIA 04:00 – 06:00.

Booha Stage: RELAXING BEAR (glo contest winner) 12:00 – 13:00, SHU 13:00 – 15:00, PLUS 15:00 – 17:00, ZO 17:00 – 19:00, NASTIA 19:00 – 21:00, DODO 21:00 – 23:00, DIGITALOVE 23:00 – 00:30, DAVID PENN 00:30 – 02:30, SAM DIVINE 02:30 – 04:30, MISSILE & BLANILLA 04:30 – 07:30.

Hideout Stage: CAROL 13:00 – 15:00, CHRISTINE RENÉE 15:00 – 17:00, BURNER GREENE 17:00 – 19:00, RAPALA 19:00 – 21:00, K-LU 21:00 – 23:00, MATT BLACK (COLDCUT DJ-SET) 23:00 – 01:00,

NIGHTMARES ON WAX 01:00 – 03:00 și NOPAME 03:00 – 05:00.

Drip Factory Stage: CIUPE 14:00 – 19:00, TUSSIN x XENO 19:00 – 19:30, AMULY 19:30 – 20:30, AZTECA 20:30 – 21:30 și CIUPE 22:00 – 01:00.

Backyard Stage: MUSSPELL 17:00 – 18:00, JURJAK 18:30 – 19:30, ALINA PASH 20:00 – 21:00, A.A. WILLIAMS 21:30 – 22:30, ISTANBUL GHETTO CLUB 23:30 – 01:30.

Dance Garden Stage: BILA 22:00 – 01:00, ARAPU 01:00 – 04:00, RARESH 04:00 – 07:00 și CAP 07:00 – 10:00.

Radio Stage: JTP 14:00 – 17:00, GRECESCU 17:00 – 20:00, SOCOL 20:00 – 22:00, DJ GEORGE VINTILĂ 22:00 – 00:00 și DISCOTECĂ FEAT. DANA MARIJUANA 00:00 – 04:00.

Jap-Jap Stage: PIERRE D’VARA 12:00 – 14:30 și ELIAN 14:30 – 17:00.

The Beach Stage: IMMANUEL YACOB 10:00 – 14:00, ALEX HG 14:00 – 17:00, CORVIN & BUNIKU 17:00 – 21:00, KAIUS LEPPAH 21:00 – 00:00, KATZELE 00:00 – 03:00, HUGO CAPABLANCA 03:00 – 06:00 și KHIDJA 06:00 – 10:00.

Electric Castle, penultima zi. Artiștii care concertează sâmbătă, 16 iulie 2022

Main Stage: SPIKE 18:00 – 19:00, VIȚA DE VIE 19:30 – 20:30, CARIBOU 21:00 – 22:00, GORILLAZ 22:30 – 00:30 și DISCLOSURE 01:00 – 02:30.

Hangar Stage: OM LA LUNĂ 14:00 – 15:00, MACANACHE 15:30 – 16:30, ROBIN AND THE BACKSTABBERS 17:00 – 18:00, DORDEDUH 18:30 – 19:30, BALMING TIGER 20:00 – 21:00, LOLA MARSH 21:40 – 22:40, DUB PISTOLS 23:40 – 00:40, LONDON ELEKTRICITY 01:00 – 02:30, CAMO AND KROOKED 02:30 – 03:30, WHINEY 03:30 – 04:30 și URBANDAWN 04:30 – 06:00.

Booha Stage: GEORGE HEERD (glo contest winner) 12:00 – 13:00, MOFO 13:00 – 15:00, MADLIQUID 15:00 – 17:00, RONI SIZE 17:00 – 19:00, DWLS 19:00 – 20:30, ANDREEA VEDER 20:30 – 22:00, MIHAI POPOVICIU 22:00 – 23:30, GHEIST 23:30 – 01:30, SASHA 01:30 – 03:30, TINLICKER 03:30 – 06:00 și AKOS 06:00 – 08:00.

Hideout Stage: SUGAR 13:00 – 14:30, MUSAI 14:30 – 16:30, SLIM ROCKA 16:30 – 18:30, WICKED 18:30 – 20:30, MEZZIN LIVE 20:30 – 22:00, UFE 22:00 – 00:00, KRUDER & DORFMEISTER 00:00 – 04:00, BULLY 04:00 – 06:00.

Drip Factory Stage: CIUPE 14:00 – 19:00, MOBTRAP 19:00 – 19:30, ALBERTNBN 19:30 – 20:30, NANE 20:30 – 21:30, DJ SAUCE 22:00 – 23:30, CIUPE 23:30 – 01:00.

Backyard Stage: DIMITRI’S BATS 17:00 – 18:00, CĂTĂLINA CARA 18:30 – 19:30, OIGĂN AND NORD-VESTUL 20:00 – 21:00, ALEXANDRINA 21:30 – 22:30, NICOLA CONTE & SPIRITUAL GALAXY 23:55 – 01:10, BALKAN TAKSIM 01:25 – 02:55.

Dance Garden Stage: ALEXANDRA 10:00 – 13:00, ANDREI CIUBUC 13:00 – 15:30, EMI 15:30 – 18:00, CRIHAN 18:00 – 20:30, CALLY 20:30 – 23:00, SUCIU 23:00 – 02:00, PRICHINDEL 02:00 – 04:30,

GESCU 04:30 – 07:30, LIZZ & COSMJN 07:30 – 11:30.

Radio Stage: PIXAR STELAR 14:00 – 16:00, DJ HEFE 16:00 – 19:00, NO IDEA 19:00 – 23:00, DJ ANTENNA 23:00 – 01:00, LIGIA KEȘIȘIAN 01:00 – 03:00.

Jap-Jap Stage: NED 12:00 – 14:30, LAZAR ANDREI 14:30 – 17:00.

The Beach Stage: DRAGOȘ RUSU 10:00 – 13:00, DJ XAKIS 13:00 – 14:00, ESAUNUE 14:00 – 16:00,

BETA 16:00 – 19:00, PO:TI 19:00 – 22:00, ARTRAX 22:00 – 00:00, ABSOLEM 00:00 – 02:00, AUTARKIC 02:00 – 05:00, A.BREHME 05:00 – 08:00, YDY B2B MANO 08:00 – 13:00.

Electric Castle, ultima zi de festival, duminică, 17 iulie 2022

Main Stage: IRINA RIMES 18:00 – 19:00, ALTERNOSFERA 19:30 – 20:30, AURORA 21:00 – 22:10 și

SUBCARPAȚI 22:45 – 00:00.

Hangar Stage: VALERIA STOICA 13:00 – 14:00, THE MONO JACKS 14:30 – 15:30, LUNA AMARĂ 16:00 – 17:00, BOB VYLAN 17:30 – 18:30, SQUID 19:00 – 20:00, A PLACE TO BURY STRANGERS 20:30 – 21:30, MOGWAI 22:00 – 23:15, KID FRANCESCOLI 23:45 – 00:45, APASHE 01:05 – 02:05,

SHIVER 02:05 – 03:35.

Booha Stage: COSMOS TONE 12:00 – 14:00, MIU 14:00 – 16:00, SONOPHONE 16:00 – 18:00, TOMI RZV 18:00 – 19:30, OKTOPUS 19:30 – 21:00, MARWAN 21:00 – 23:00, GIOLI & ASSIA 23:00 – 01:00,

AGENTS OF TIME 01:00 – 03:00, YVEL & TRISTAN 03:00 – 05:00.

Hideout Stage: ALDARIS 13:00 – 15:00, D’JHU 15:00 – 17:00, VĂZDUH 17:00 – 20:00, NEMO 20:00 – 22:00, DJ ANDY SMITH 22:00 – 00:00 și SESSION VICTIM 00:00 – 04:00.

Drip Factory Stage: CIUPE 14:00 – 19:00, YOUNG G 19:00 – 19:30, RAVA 19:30 – 20:30, CTC 20:30 – 21:30, PRNY B2B LU-K BEATS 22:00 – 01:00.

Backyard Stage: DL GOE 17:00 – 18:00, MARÚ 18:30 – 19:30, SÖNDÖRGŐ 20:00 – 21:00, VELS TRIO 21:30 – 22:30, MDOU MOCTAR 23:00 – 00:00.

Dance Garden Stage: KOZO 11:30 – 14:30, CHARLIE 14:30 – 17:00, G76 17:00 – 19:30, MIHIGH 19:30 – 22:30, DAN ANDREI 22:30 – 01:30, RHADOO 01:30 – 05:30 și PRIKU 05:30 – 09:00.

Radio Stage: ADINA (DISCODRØM) 14:00 – 17:00, ANICHE 17:00 – 19:00, VLAD CRAIOVEANU 19:00 – 21:00, DIGITALOVE 21:00 – 23:30, HIPHOP LA FEMININ 23:30 – 03:00.

Jap-Jap Stage: MANU 12:00 – 14:30, DAESCU 14:30 – 17:00.

The Beach Stage: ANDRAS TOTH 13:00 – 19:00, MEDEEA 19:00 – 22:00 și NORBERT DUVALL & ROBERT SIPOS 22:00 – 05:00.