Elena Ceaușescu a pierdut procesul pentru casa de protocol ocupată abuziv. Cumnata fostului dictator trebuie să plătească 20.000 de euro

Elena, văduva generalului Ilie Ceaușescu (fratele lui Nicolae Ceaușescu), este obligată să achite aproape 20.000 de euro Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), conform unei decizii luate de Judecătoria Sectorului 1, la jumătatea lunii iulie. Instanța a stabilit că Elena Ceaușescu a locuit fără drept într-o vilă de protocol, pentru care a refuzat să achite chiria. Elena Ceaușescu are, astăzi, 90 de ani.

Decizia instanței: Elena Ceaușescu a locuit fără drept în vila de la RA-APPS

Conform hotărârii judecătorilor, cumnata lui Nicolae Ceaușescu este obligată să achite statului român suma de 14.244,15 euro, reprezentând contravaloarea pentru folosirea locuinței de protocol fără titlu, în perioada februarie 2018 – aprilie 2019. Suma include și chiria pentru garajul de care femeia s-a folosit în acest interval.

Elena Ceaușescu trebuie să mai achite penalități de 2.205,60 lei (pentru intervalul 31.12.2017 – 30.06.2018) și de 22.804,28 lei (pentru perioada 31.12.2017 – 30.06.2019). În total, femeia datorează RA APPS aproximativ 19.250 euro, doar pentru perioada menționată. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Statul român a crecut succesiv valoarea chiriei pentru imobilul ocupat de cumnata lui Nicolae Ceaușescu

Locuința de protocol ocupată de Elena Ceaușescu constă într-un apartament de 4 camere, dependințe și un garaj, toate în suprafață totală de 220 mp. Apartamentul este situat într-o vilă impunătoare din zona Dorobanți, și a fost oferit generalului Ilie Ceaușescu în 1968.

Deși nu mai avea dreptul la o locuință de protocol, Elena Ceaușescu a rămas în vila RA-APPS și după 1989, pe baza unui contract de închiriere, care s-a tot prelungit până în anul 2009.

Totuși, în 2008, statul român a decis să crească valoarea chiriei la 625 euro pe lună, după care la 1.430 euro. Femeia a fost nemulțumită de decizia RA-APPS și a contestat-o în instanță.

RA-APPS a încercat evacuarea Elenei Ceaușescu încă din 2009

În 2009, RA-APPS a reziliat contractul și a încercat evacuarea Elenei Ceaușescu din imobil, însă fără succes.

”Încă din anul 2009, R.A.-A.P.P.S. a încercat rezilierea contractului de închiriere și evacuarea ocupanților imobilului (Ceaușescu Elena, Ceaușescu Dan și Ceaușescu Liliana) în dosarul nr…, aflat în prezent pe rolul Curții de Apel București, secția a III – a civilă, renumerotat sub nr. …/299/2012, aflat în stadiu de recurs la al doilea ciclu procesual, dosar tergiversat în mod voit de către cei trei pârâți și nici până la data prezentei (finele anului 2016) nu a reușit evacuarea din imobil, aceștia acumulând in continuare debite si continuând sa utilizeze spațiul aflat in administrarea R.A.-A.P.P.S. nestingheriți”, se arată în dosar.

Situația s-a complicat și mai mult după ce în peisaj a apărut un cetățean francez care susținea că este moștenitorul de drept al respectivului imobil. În aceste condiții, Elena Ceaușescu a încetat să mai plătească chiria la stat, pe baza unei preupuse înțelegeri cu deținătorul imobilului. Doar că vila a intrat în litigiu, iar facturile la chirie au continuat să se adune.

Decizia din iulie 2022 este doar ultima dintr-un lung șir de procese pe care RA-APPS le-a deschis împotriva Elenei Ceaușescu. De exemplu, în 2015, instanța a decis că femeia trebuie să achite regiei 7.038 euro și 40.818 lei, iar în 2021, datoria femeii a ajuns la 21.732 euro și 118.930 lei (chiria pentru perioada 2009 – 2012, plus penalități).

Unele dintre decizii au rămas definitive și au ajuns la executare silită, altele se judecă și azi pentru diferite sume provenite din chirie sau resturi de plată.

Cine a fost Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului

Ilie Ceaușescu a fost unul dintre cei 8 frați ai lui Nicolae Ceaușescu. El s-a născut în 1926 la Scornicești, Olt și a murit în 2002, la București.

În 1946, el a devenit membru al Uniunii Tineretului Muncitoresc și s-a angajat casier la Cooperativa de Consum Scornicești.

În 1952, fratele dictatorului a fost trimis la Școala Militară Politică, după care a fost avansat la gradul de locotenent. Deși nu absolvise liceul, în 1963, Ceaușescu a susținut câteva examene de diferență și și-a luat diploma la Facultatea de Istorie, devenind ulterior doctor în istorie. Ilie Ceaușescu și-a continuat cariera militară, ajungând general.