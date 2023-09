Elena Marin, din nou la Survivor România! Anunț bombă al Faimoasei

Elena Marin ar putea reveni la Survivor România! Dansatoarea a dat vestea în exclusivitate pentru FANATIK! Concurenta care s-a duelat cu Zannidache în al doilea sezon al show-ului de la PRO TV ne-a spus, însă, că reintrarea ei în competiție va ține cont de anumite lucruri.

Elena Marin spune DA revenirii la Survivor România!

Pentru Elena Marin, Survivor România a fost o adevărată nebunie, o experiență pe care nu o va uita niciodată. FANATIK a întrebat-o cum vede cu mintea de acum acest show, dat fiind că a trecut ceva vreme de când a fost parte din echipa emisiunii de la PRO TV, pe atunci difuzată de Kanal D.

ADVERTISEMENT

La Survivor, Elena a suferit, dar s-a și bucurat de clipe frumoase! Când vorbim despre suferință, nu ne referim doar la certurile cu . Vorbim aici mai ales de problemele de sănătate destul de serioase cu care s-a pricopsit. Elena Marin suferise o accidentare serioasă, o ruptură de ligament. Dacă nu se opera nu își mai putea continua cariera de dansatoare!

Fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare ediția Survivor România în care foștii concurenți își vor testa, din nou, limitele. Despre Survivor All Stars nu există, deocamdată, nicio informație, însă este 100% sigur că se va face o ediție cu foștii participanți. Elena Marin ar accepta să facă parte din echipa All Stars.

ADVERTISEMENT

„Cred că aș mai accepta. Cu siguranță lucrurile ar sta diferit”

„Survivor a fost o experiență și o provocare. Dacă starea de sănătatea și momentul la care mă aflu îmi permit, cred că aș mai accepta. În urma experienței trăite, cu siguranță lucrurile ar sta diferit. Am fost foarte vulnerabilă și sensibilă, iar lucrul ăsta m-a defavorizat. În schimb, puterea de a lupta până la capăt, inclusiv cu ligamentul rupt a fost puterea de care am dat dovadă și am arătat că m-am putut autodepăși”, a declarat Elena Marin în exclusivitate pentru FANATIK.

că, de altfel, cea mai mare provocare a vieții sale a fost exact la Survivor România. Coregrafa care are propria ei școală de dans și-a detaliat răspunsul.

ADVERTISEMENT

„Cea mai mare provocare a fost accidentarea mea și cele două operații. După ce am consultat mai mulți medici și mi-au zis că dacă mai vreau să dansez trebuie să mă operez, acela a fost momentul dificil în care am simți că-mi fuge pământul de sub picioare. Inițial, vestea asta m-a îngenuncheat. Dar îi mulțumesc medicului că a avut grijă de mine. Am înțeles că suntem vulnerabili. Dacă avem încredere că suntem puternici putem depăși orice greutate”, a mărturisit Elena Marin pentru FANATIK.

Așa cum ne-a spus, lucrurile ar sta diferit dacă ar intra din nou la Survivor România. Nu ne-ar mira să vedem apropieri cu foștii ei ”dușmani” din competiție! Toată aventura prin care a trecut în Republica Dominicană a călit-o pe dansatoare destul de mult, fapt pentru care astăzi se declară mult mai pregătită pentru provocările vieții.

Ce o enervează pe Elena Marin la oameni: „Trăim într-o societate plină de ură”

Totodată, Elena Marin ne-a spus și câteva lucruri care îi displac la oameni, dincolo de discuția despre posibila revenire la Survivor România. Aroganța și falsitatea sunt lucrurile pe care vedeta le taxează, aspecte care ar deranja-o și în

ADVERTISEMENT

„Din păcate trăim într-o societate rea și plină de ură. Întotdeauna e mai simplu să faci rău decât să faci bine. Mă supără și mă enervează ura și răutatea gratuită cel mai tare. Mă mai deranjează aroganța, ipocrizia și clișeistica, adică abilitatea unor oameni de a vorbi și de a nu spune nimic, de fapt”, ne-a mai zis Elena Marin.

Cât despre celelalte planuri de viitor, în afară de Survivor și școala de dans la care muncește intens, zi de zi, Elena Marin ne-a împărtășit unul din visele ei secrete: vrea să ajungă în Africa!

„Ador să călătoresc și să văd toooată lumea! Mi-ar dori să ajung în Africa, la animale, și să petrec timp cu ele. Sinceră să fiu, mi-aș lua o pauză de la toată agitația mea. Aș cutreiera lumea să cunosc fiecare cultură, fiecare religie, să întâlnesc oameni noi. De ce nu, să fac și un vlog de călătorie cu această ocazie”, ne-a zis coregrafa.