Elena Merișoreanu, internată la spital. Interpreta este infectată cu Covid-19: ”Îmi fac perfuzii”. Exclusiv

Cunoscuta cântăreață de muzică populară, Elena Merișoreanu (74 de ani), are din nou probleme medicale. Aceasta a fost internată în spital cu Covid-19.

Interpreta a vorbit pentru FANATIK despre starea în care se află. Ea spune că a făcut o formă medie a bolii, iar acum are nevoie de perfuzii.

În ultima săptămână a acuzat o stare de răceală, astfel că, sesizând simptomele, a chemat ambulanta. Artista dezvăluie că este imunizată cu schema completă de la Pfizer. La Matei Balș se mai află internați Viorica și Ioniță de la Clejani.

”Sunt la salon, acum am aflat că și Viorica și Ioniță de la Clejani sunt aici. E o boală parșivă și asta. Deși am făcut Pfizer, amândouă dozele… Am făcut o formă nici foarte agresivă, nici ușoară. Sunt aici, îmi fac perfuzii. E bine sa fiu sub observație.

Nu poți să te joci cu asa ceva. E foarte aglomerat, personalul este foarte responsabil. Aseară am ajuns, de vreo 4 – 5 zile sunt răcită, nu mai aveam miros, gust. Am chemat salvarea, că nu e glumit.

E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze…”, a spus , în exclusivitate pentru FANATIK.

În urmă cu 3 ani, artista s-a confruntat cu alte probleme majore de sănătate. Aceasta a fost operată de urgență, după ce corzile sale vocale au fost afectate grav.

La acea dată, intervenția medicală a necesitat o perioadă de recuperare, astfel că artista a fost nevoită să-și anuleze toate concertele și invitațiile programate.

Elena Merișoreanu, probleme medicale și în 2021

Anul 2021 a fost unul complicat din punct de vedere medical pentru .

În luna mai, artista s-a simțit rău, motiv pentru care doctorii i-au recomandat să facă o ecografie abdominală. Rezultatul nu a fost unul deloc bun. Cântăreața de muzică populară a aflat astfel că are pietre la fiere.

”M-am dus la doctor la endoscopie, că am zis că mă doare stomacul. Am făcut ecografia și mi-a zis „draga mea, dacă din clipa asta nu te duci să te operezi, plesnește, că e plină cu pietre”. A zis: Doamnă, dimineață la 06:30 vă iau la operație. S-ar putea chiar la noapte să vă iau. M-a operat la prima oră și când mi-a arătat, mi-a zis: Aveți pietre pentru o fundație aici”.

Fără medici am fi terminați. M-au operat vineri. Acum mă simt bine, numai că eram balonată. Cum mâncam ceva, vomitam, eram foarte balonată și eu credeam că am probleme cu stomacul. De fapt, stomacul mă durea din cauza fierii, că era plină. Dacă nu mă operam, o mierleam repede, că era full. Mai era un pic și pocnea”, a dezvăluit Elena Merișoreanu, conform .