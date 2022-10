Elena Udrea, vizitată săptămânal de fiică în penitenciar. Adrian Alexandrov dezvăluie: “Printăm hârtii acasă, iau 2-3 cărți cu mine”

Adrian Alexandrov și Elena Udrea formează un cuplu extrem de încercat în ultimele luni. Împreună de aproximativ șase ani, cei doi au o fetiță minunată, Eva Maria, în vârstă de 4 ani, de creșterea și îngrijirea căreia se ocupă tatăl, după ce fosta consilieră a lui Traian Băsescu a ajuns după gratii.

Adrian Alexandrov dezvăluie scenariul prin care i-a explicat fiicei sale că Elena Udrea este “la muncă”

. Decizia definitivă dată de Înalta Curte de Casație și Justiție în aprilie 2022 a fost pusă imediat în executare, iar, pe data de 16 iunie, fostul ministru al Dezvoltării și Turismului a fost extrădat în România și dus în spatele gratiilor, la Penitenciarul Târgșor.

Elena Udrea a făcut recurs împotriva deciziei de condamnare în dosarul Gala Bute. Ultima cale extraordinară de atac pe care avocații au găsit-o a fost una mai puţin obişnuită, respectiv apelul împotriva contestaţiei în anulare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins și această cerere în luna septembrie a acestui an, după ce DNA a considerat că apelul împotriva contestaţiei în anulare nu este prevăzut de legea penală.

După ultima încercare eșuată a Elenei Udrea de a fi eliberată din închisoare, Adrian Alexandrov, partenerul de viață al fostei blonde de la Cotroceni, dezvăluie, în exclusivitate, pentru FANATIK, cât este de dificil să-și crească singur fetița și cât de greu îi este să-i explice unde se află cea care i-a dat viață.

În vârstă de 4 ani, Eva Maria, fiica Elenei Udrea, știe despre mama sa că este la birou și o vizitează săptămânal, în Penitenciarul Târgșor, conform declarațiilor făcute de Adrian Alexandrov.

”Nu este ușor, dar mă descurc bine. Mă repet, ușor nu este, pentru că mama este mamă pentru un copil. Sunt și bunică, și bonă, și mamă, și partener de joacă, și… Norocul meu este că am un talent înnăscut la copii și mă descurc cu ea.

Momentan este ok, acum ce o să fie pe viitor… Nu poți să o ții cu povestea asta că mama este la muncă, dacă, doamne ferește, se întâmplă să rămână acolo Elena să își facă toată pedeapsa! Nu poți să îi mai ascunzi mult timp. Plus că ea, la anul, face 5 ani și deja nu poți să îi mai ascunzi lucruri. Deja de la an la an înțelege lucruri. Așa, pentru câteva luni, este normal ca un părinte să plece o lună sau două la muncă, dar…”, a explicat Adrian Alexandrov, pentru FANATIK.

Elena Udrea, vizitată săptămânal de fiica ei. Care este cea mai mare teamă a lui Adrian Alexandrov

În premieră pentru FANATIK, Adrian Alexandrov (35 ani) a dezvăluit că

”Da, mergem săptămânal. Printăm hârtii acasă, iau 2-3 cărți cu mine… Are treabă, are de muncit, are de făcut lucruri. Și ea se bucură. Este în filmul acesta, când mama are treabă trebuie să îi printăm hârtii. Ce să facem? Nu poți să nu îi spui. Nu cred că la grădiniță vorbesc încă despre asta, dar înțelege ea. Nu mai poți să îi ascunzi lucruri”, a mai precizat partenerul Elenei Udrea.

Cum arată viața lui Adrian Alexandrov după arestul Elenei Udrea, fostă consilieră a lui Traian Băsescu

Afaceristul ne-a dezvăluit că, între timp, încearcă să-și organizeze viață în așa fel încât să nu neglijeze nici business-urile în care este implicat. Partenerul Elenei Udrea spune că, în prezent, cel mai mult își desfășoară activitatea în Cluj, dar nu se gândește să se mute acolo. Nu vrea să lipseasă nicio zi din viața micuței sau de la vizitele programate la penitenciar.

”Eu, în perioada asta, am un proiect de făcut la Cluj.Nu pot sta permanent, pentru că cea mică este la București, merge la grădiniță. Trebuie să o vadă Elena, trebuie să mă duc cu ea la Elena. Nu pot să mă mut la Cluj, dar săptămânal mă duc acolo, pentru că trebuie să mă ocup de proiect. De șantier.

De obicei mă duc o zi, dus-întors. Dimineața plec, mă întorc seara. Ea merge la grădiniță, se întoarce seara și atunci stă doar puțin cu bona. Acest du-te-vino ar fi ultima mea problemă. Situația în sine este… e greu de descris în cuvinte. Nu aș dori nimănui să treacă prin așa ceva”, a povestit afaceristul.

Fiica Elenei Udrea și-a văzut bunica paternă: ”Abia de anul acesta a început să înțeleagă”

Adrian Alexandrov ne-a vorbit și despre relația în care se află cu mama lui, care de 15 ani este plecată în Italia. De asemenea, ne-a povestit cum a fost reîntâlnirea dintre fiica Elenei Udrea și bunica paternă.

”Mama vine o lună pe an, în concediu. Avem o relație de mamă-fiu. Și cea mică abia de anul acesta a început să înțeleagă că ea este bunica. Să poată să înțeleagă relația dintre mine, mama… a făcut 4 ani. S-a bucurat acum conștient. Ea până acum vedea pe cineva. Îi spuneam că este bunica, că este mama mea, dar avea 2-3 ani, nu înțelegea mare lucru”, a încheiat Adrian Alexandrov.