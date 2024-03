Elias Charalambous explică schimbarea lui Rădăslăvescu din minutul 28 în Farul – FCSB 0-1: “Am suferit!”. Ce zice de lupta la titlu

FCSB s-a desprins la şapte puncte de Universitatea Craiova după ce . Adrian Şut a marcat unicul gol al meciului, în minutul 82 al confruntării, ca urmare a unei faze fixe.

Elias Charalambous: “Am vorbit cu băieții și știu că multe meciuri sunt decise de faze fixe”

Elias Charalambous a declarat la finalul meciului de la Ovidiu că este mândru de jucătorii săi şi a explicat motivele pentru care , spunând că echipa a suferit în start de meci:

”Felicitări jucătorilor, staff-ului. Am zis înainte de meci că trebuie să suferim. Sunt foarte mândru de jucători. Am arătat caracter și am stat împreună. Sunt trei puncte importante pentru noi.

Mergem mai departe pentru că nu s-a terminat nimic. Am vorbit cu băieții și știu că multe meciuri sunt decise de faze fixe. E bine că am înscris azi din fază fixă.

Târnovanu ne-a salvat în momente cruciale. Să mergem mai departe și să luptăm. Altceva nu am de spus. Craiova era în afara calculelor. Lucrurile se schimbă în fiecare săptămână.

“Am suferit în unele momente, a fost o schimbare făcută devreme, dar face parte din meci”

Nu putem să stăm confortabili. Știm că va fi un meci dificil. Jucătorii se pot bucura acum, dar de mâine ne vom pregăti pentru meciul cu Craiova. Este un meci. Am decis să îl schimbăm pe Rădăslăvescu.

Am suferit în unele momente, a fost o schimbare făcută devreme, dar face parte din meci. Vlad Chiricheş este un jucător care are responsabilitate în teren, este antrenor în teren.

Este foarte important că îl avem în echipă. Felicitări jucătorilor, dar să ținem capul jos și să muncim”, a spus Elias Charalambous la finalul meciului.

FCSB are şapte puncte avans în faţa Universităţii Craiova. Cele două rivale la titlu se întâlnesc în meci direct etapa viitoare, pe Arena Naţională. Meciul se dispută duminică, de la ora 20:30.