Elias Charalambous a fentat întrebările despre penalty în Farul – FCSB. Ce a zis cipriotul

Elias Charalambous și FCSB continuă seria victoriilor, iar vicecampioana s-a distanțat față de principalele contracandidate la titlu. .

Elias Charalambous, concluzii după Farul – FCSB 0-1: „Am avut un spirit foarte bun”

Elias Charalambous a fost extrem de bucuros după ce FCSB a reușit să câștige în deplasare în fața campioanei Farul, după un penalty dictat de Colțescu și .

Tehnicianul și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea din victoria de la Ovidiu: „Cel mai important pentru mine este că am câștigat meciul. Trebuie să arătăm mereu atitudinea pe care am avut-o astăzi, spiritul de învingători e cel mai important. Nu am jucat fantastic, dar am avut un spirit foarte bun.

Antrenorul FCSB-ului a explicat schimbarea golgheterului la pauza meciului: „Atacanții de multe ori fac sacrificii pentru a crea spații pentru ceilalți jucători, poate nu marchează tot timpul, dar fac multe pentru jocul colectiv. Noi ca antrenori poate vedem lucruri pe care alții nu le văd”.

Cipriotul a comentat și : „Dacă fiecare jucător care ia galben îl schimbăm, înseamnă că vom juca cu 7 jucători. I-am spus la pauză că trebuie să aibă grijă să nu ia al doilea galben. Ne-a ajutat mult și s-a integrat în echipă”.

Jucătorii lui Elias Charalambous, mulțumiți după victoria cu Farul

Florinel Coman s-a bucurat cu un ochi și a plâns cu celălalt pentru Hagi: „Un meci greu cu echipa campioană, pe un teren unde se câștigă greu. Ne bucurăm că am reușit să practicăm un fotbal ok și am ieșit învingători. Nu mă simt răzbunat, e un meci de campionat, drumul e lung. Știam că ne așteaptă un meci greu, dar am venit pregătiți și important e că nu am primit gol.

Nu am văzut (n.red. faza penalty-ului), era un adversar în fața mea, dar am văzut pe tabelă că s-a verificat. Sperăm ca Olaru să o țină tot așa, e un superfotbalist și ne bucurăm că îl avem cu noi.

Avem o deplasare la Hermannstadt, un meci foarte dificil. Ne așteaptă un meci greu, mai ales că este în deplasare. Apoi mergem la Sepsi, un alt meci greu, dar sperăm să ieșim învingători din toate partidele.

Sincer, astrele par aliniate, dar trebuie să rămânem la fel, concentrați, pentru că trebuie să ne facem jocul și să câștigăm, indiferent că jucăm cu echipa campioană sau cu o echipă din subsolul clasamentului”.

Darius Olaru și Adrian Șut, oamenii FCSB-ului de la faza penalty-ului

Darius Olaru se simte răzbunat după ce FCSB a ratat titlul la Ovidiu sezonul trecut: „O partidă importantă pentru noi, pentru că știm cum am pierdut campionatul anul trecut. Mă bucur că am ajutat echipa. Primul executant era Andrea (n.r. Compagno), iar eu eram următorul desemnat să bat.

Savurăm această victorie, iar de mâine ne gândim că avem un meci important peste câteva zile, la Sibiu. Un program greu, așa a fost atunci, ne bucuram pentru Conference League. Acum va veni meciul și trebuie să fim pregătiți să obținem o nouă victorie.

A fost acel meci la UTA și atunci am pierdut trei puncte importante. Eu continui să-mi fac treaba la fel și să-mi ajut echipa în continuare”.

„A fost o lovitură în careu, un contact”

Adrian Șut a explicat ce s-a întâmplat din punctul său de vedere la duelul cu Tudor Băluță: „A fost o lovitură în careu, un contact, cred că s-a și auzit. Nu știu dacă am decis eu meciul, cred că Olaru l-a decis pentru că a marcat. Nu știu să vă zic exact dacă a fost penalty. Eu pot doar să zic că a fost contact. Da, m-a lovit!

O partidă dificilă, nu am reușit să ne facem jocul, dar am reușit să câștigăm ca o echipă mare. Mă bucur că sunt apreciat pentru munca pe are o fac pe teren. E important să fiu și motivat, dar trebuie să stau cu picioarele pe pământ.

O să fie trei meciuri în deplasarea, toate vor fi dificile. Nu contează cu cine jucăm, noi suntem FCSB și trebuie să câștigăm. Cred că ne-am maturizat, suntem o echipă foarte bună. Avem caractere în echipă și jucători care fac diferența”.