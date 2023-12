Elias Charalambous, furios după FCSB – Oțelul 0-2: „Cel mai slab meci de când sunt aici”

Elias Charalambous a izbucnit la finalul partidei pe care Antrenorul gazdelor consideră că liderul din SuperLiga a făcut cel mai slab meci din ultimul an.

Elias Charalambous, dezamăgit de FCSB: „Ne cerem scuze fanilor”

Ca urmare a eșecului cu Oțelul, FCSB a ratat șansa să se desprindă la opt puncte de CFR Cluj și de Universitatea Craiova. Pe roș-albaștri îi așteaptă o săptămână foarte grea.

ADVERTISEMENT

Joi, 7 decembrie, echipa lui Charalambous are meci decisiv pentru calificarea în sferturile Cupei României Betanu, la Craiova, contra celor de la FC U 1948. Apoi, duminică, pe 10, vine derby-ul din Gruia, CFR Cluj – FCSB, programat la ora 20:00.

„N-am schimbat nimic după golul primit. Din punctul meu de vedere e cel mai prost meci de când sunt eu aici. Ne cerem scuze fanilor.

ADVERTISEMENT

Ca să fiu onest, nu vreau să ascunde ceva – nu am făcut un meci bun, vreau să analizăm ce s-a întâmplat.

În privința lui Lix (n.r.: – Mihai Lixandru) mi-a fost teamă că ar putea primi al doilea galben, am vrut să îmbunătățim și nu ne-a reușit.

ADVERTISEMENT

Primul lucru e să ne odihnim, de mâine vom vedea ce vom face. Nu avem timp, trebuie să ne refacem pentru meciul din Cupa României.

Înaintea meciului m-ați întrebat despre eșecurile rivalilor – sunt trăiri pe care nu le putem controla – din păcate, nu am fost cei care trebuia să fim azi”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Oțelul 0-2.

ADVERTISEMENT

FCSB, cu Florinel Coman în Gruia

Vestea bună pentru FCSB e că se va putea baza pe Florinel Coman la partida din Gruia. „Șeptarul” a fost eliminat în meciul cu Oțelul

„La primul galben, a vrut să-mi dezlege șiretul și i-am dat cu mâna. Al doilea galben, stau în fața mingii, nu fluieră și scoate direct cartonașul galben.

Am fost nervos, am ratat o ocazie mare. Am fost jalnici cu toții”, a declarat Florinel Coman, după FCSB – Oțelul 0-2.