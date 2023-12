Florinel Coman, explicații după ce a luat roșu ca să nu rateze derby-ul cu CFR: „Am fost nervos”

Florinel Coman n-a vrut să recunoască faptul că a luat intenționat al doilea galben în FCSB – Oțelul 0-2. și va fi apt pentru derby-ul de duminică cu CFR Cluj.

Florinel Coman, explicații după cartonașul roșu și FCSB – Oțelul 0-2: „Am fost jalnici”

Florinel Coman a pus tunurile și pe propria echipă. În urma a ratat șansa să se desprindă la opt puncte de urmăritoarele CFR Cluj și Universitatea Craiova.

„N-am fost o echipă activă, în frunte cu atacanții. Suntem îngrijorați. Marcăm doar din faze fixe, nu mai avem același randament pe care l-am avut în etapele trecute. FCSB nu a fost obișnuită așa. Puteam să ne desprindem, dar trebuie să ne gândim că e bine că s-au încurcat și celelalte echipe.

Nu ne-am relaxat, am venit să jucăm fotbal și să câștigăm meciul. Asta este, noi suntem vinovați, mai ales jucătorii de atac. La sfârșit, suporterii au fost cu noi, am vorbit, trebuie să batem CFR-ul.

M-am uitat pe reluare, mi s-a părut că Popescu face preluare, iar jucătorul Oțelului îl împinge. Mi s-a părut fault.

La primul galben, a vrut să-mi dezlege șiretul și i-am dat cu mâna. Al doilea galben, stau în fața mingii, nu fluieră și scoate direct cartonașul galben.

Am fost nervos, am ratat o ocazie mare. Am fost jalnici cu toții”, a declarat Florinel Coman, după FCSB – Oțelul 0-2.

Lixandru și-a pus cenușă în cap după ce a comis-o la primul gol

La declarații a venit la final și Mihai Lixandru. Mijlocașul a jucat doar în primele 45 de minute. El a fost înlocuit la pauză cu Dawa, după ce a comis-o grav la golul de 1-0 al Oțelului. Tânărul fotbalist și-a pus cenușă în cap.

„Nu cred că o să uit prea ușor meciul ăsta. Probabil voi avea o noapte lungă. Nu știu dacă voi putea să dorm mai mult de câteva ore. Dar, asta, e mergem înainte”, a declarat Mihai Lixandru la finalul meciului pierdut de FCSB pe Național Arena.