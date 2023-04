Elias Charalambous, interviu în presa din Cipru despre venirea la FCSB: „Sunt recunoscut oriunde merg, e multă presiune să reușesc”

Elias Charalambous a vorbit în presa din Cipru, extrem de interesată de venirea sa la vicecampioana României.

Elias Charalambous a venit pregătit la FCSB: „Cunosc cum stau lucrurile în România”

„Ilie Haralamb”, cum este alintat de Gigi Becali, a oferit primul interviu în presa din Cipru după venirea la FCSB: „Am avut noroc că am jucat în România acum câțiva ani și cunosc cum stau lucrurile. Oamenii m-au primit foarte bune, sunt fericit. Am început să lucrez de săptămâna trecută și vom lupta pentru campionat până la final. Cum am ajuns aici? Am discutat cu agentul meu acum ceva timp”, a explicat antrenorul.

Elias Charalambous a dezvăluit cum au demarat negocierile cu FCSB: „Am avut o primă conversație acum o lună, au întrebat despre mine, iar în cele din urmă am ajuns la o înțelegere. Echipa este bine organizată, este un club uriaș al țării, cu o istorie bogată”.

Atenția de care se bucură în România l-a surprins pe tânărul antrenor: „În București sunt recunoscut acum oriunde merg, e multă presiune să reușesc. Am început bine, însă toate meciurile sunt dificile în play-off, toate sunt niște derby-uri. Este o onoare să fiu aici”.

Elias Charalambous, asaltat cu mesaje de ciprioții din România: „Mi-au urat succes și le mulțumesc”

cu multă căldură și de către compatioții săi stabiliți în România: „Am primit multe mesaje de la ciprioți care locuiesc în România sau din Cipru. Mi-au urat succes și le mulțumesc”.

Charalambous a subliniat și faptul că FCSB are în mare parte fotbaliști autohtoni: „În echipă nu sunt foarte mulți străini. Sunt șapte în total. Se pune mai mult accent pe jucătorii români, ceea ce este bine”, a spus cipriotul potrivit .

Mesajul antrenorului pentru Gigi Becali: „Am clarificat din prima clipă, eu iau toate deciziile”

: „Sunt foarte fericit să ajung la acest club, știm cu toții ce istorie are. Vreau să le mulțumesc domnului Gigi și domnului Meme, tuturor celor din jurul clubului care m-au ales ca antrenor principal. Eu voi da totul până la finalul acestui sezon pentru a ne atinge obiectivele, cu ajutorul celor din staff și al jucătorilor.

Numele meu este destul de lung, dar sunt convins că vă veți obișnui. Primele discuții le-am avut în urmă cu trei săptămâni, agentul meu a vorbit cu clubul. Când mi s-a spus că este vorba despre Steaua (n.r. – FCSB) am fost imediat interesat și m-am bucurat că am fost ales. Cei de la club au făcut un scouting, au întrebat diferite persoane înainte de a mă alege.

Am avut ocazia să lucrez cu antrenori de top din Europa, ca domul Iraola, Fernando Santos. Am luat de la fiecare idei și mi-am pus și eu modul în care lucrez. Steaua (n.r. – FCSB) vrea să controleze jocul, tranziție rapidă și să domină. Asta este și filosofia mea”.

