Elias Charalambous, mesaj direct pentru Gigi Becali încă de la prezentarea la FCSB: “Am clarificat din prima clipă, eu iau toate deciziile”. Video

, a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu Sepsi de luni. Mesajul clar transmis de cipriot este că va lua toate deciziile la echipă și își va asuma întreaga responsabilitate pentru rezultate. Charalambous a oferit și detalii despre cum au decurs negocierile cu FCSB.

Elias Charalambous, prima conferință de presă la FCSB: “Vreau să le mulțumesc domnului Gigi și domnului Meme”

, știm cu toții ce istorie are. Vreau să le mulțumesc domnului Gigi și domnului Meme, tuturor celor din jurul clubului care m-au ales ca antrenor principal. Eu voi da totul până la finalul acestui sezon pentru a ne atinge obiectivele, cu ajutorul celor din staff și al jucătorilor.

Numele meu este destul de lung, dar sunt convins că vă veți obișnui. Primele discuții le-am avut în urmă cu trei săptămâni, agentul meu a vorbit cu clubul. Când mi s-a spus că este vorba despre Steaua (n.r. – FCSB) am fost imediat interesat și m-am bucurat că am fost ales. Cei de la club au făcut un scouting, au întrebat diferite persoane înainte de a mă alege.

Am avut ocazia să lucrez cu antrenori de top din Europa, ca domul Iraola, Fernando Santos. Am luat de la fiecare idei și mi-am pus și eu modul în care lucrez. Steaua (n.r. – FCSB) vrea să controleze jocul, tranziție rapidă și să domină. Asta este și filosofia mea”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Elias Charalambous, despre colaborarea pe care o va avea cu Mihai Pintilii la FCSB: “Este parte din staff-ul meu, un băiat extraordinar”

Elias Charalambous a vorbit și despre colaborarea pe care o va avea cu Mihai Pintilii, pe care a precizat că îl consideră un om din staff-ul său. Cipriotul spune că s-a pus deja la punct cu mare parte din aspectele la echipă și și-a făcut temele pentru a înțelege cât mai bine deja realitatea din fotbalul românesc. Știe că meciul cu Sepsi va fi unul foarte complicat.

Pintilii este parte din staff-ul meu, un băiat extraordinar ca toți cei de aici. Am văzut și ce facilități sunt, avem asta și atmosferă bună. Acum trebuie să încercăm să facem lucrurile cât mai bine. M-am pregătit înainte să ajung aici, cunosc echipa.

Am urmărit multe meciuri din SuperLiga. Am observat calitatea echipei, sunt surprins și fericit. Avem lucruri de îmbunătățit. Nu pot vorbi pe termen lung, ci de meciul de luni. Trebuie să ne concentrăm și să luăm trei puncte. Apoi, de marți, ne gândim mai departe.

Sepsi este o echipă bună, va avea mulți fani. Au un stadion cu teren foarte bun, asta ne ajută să ne facem jocul. Ne așteaptă un joc greu, dar vrem cele trei puncte. Abia aștept debutul”, a mai declarat Elias Charalambous la conferința de prezentare la FCSB.

Elias Charalambous, detalii despre discuția pe care a avut-o cu Gigi Becali după ce s-a înțeles cu FCSB: “Am vorbit 10 minute”

Elias Charalambous a vorbit și despre singura întâlnire pe care a avut-o până acum cu Gigi Becali. A povestit ce i-a transmis patronul de la FCSB în cele 10 minute cât au discutat și ce impresie i-a lăsat acesta. Mesajul la FCSB este cât se poate de clar, câștigarea campionatului este marele obiectiv.

Știam mulți jucători de la FCSB, nu pe toți. În special pe cei de la echipele naționale. În plus, încerc să urmăresc toate ligile. Cred în munca colectivă, echipa are calitate. Asta am clarificat din prima clipă, eu trebuie să am toate responsabilitățile și iau toate deciziile. Vreau să fie clar asta din prima zi.

Trăiesc în Cipru și mentalitatea e asemănătoare. Ne amintim doar momentele rele. Am și eu prieteni în România, am jucat la Vaslui. Toți mi-au spus lucruri frumoase despre club. Domnul Becali spune totul așa cum simte, l-am cunoscut o dată pentru 10 minute. Nu m-a sunat, nu a venit la antrenamente.

Am cunoscut o persoană bună, mă bucur. A ajutat multă lume în România. Dar eu sunt aici să vorbesc despre fotbal. Becali este Becali, Porumboiu este Porumboiu, fiecare cu personalitatea lui. Domnul Becali mi-a zis să îmi fac treaba și că vrea să câștigăm campionatul. Nu îl vom avea pe Octavian Popescu pentru Sepsi, dar sperăm să fie apt pentru următorul meci”, a mai spus Charalambous.