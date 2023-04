Detalii de ultimă oră despre accidentările de la FCSB înainte de derby-ul cu CFR Cluj. „Va juca sigur titular!” Exclusiv

Adrian Șut a suferit o accidentare în meciul de la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, și a fost înlocuit. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI s-a dezvăluit că jucătorul a suferit o entorsă chiar înainte de derby-ul cu CFR Cluj.

Adrian Șut, „arma secretă” a FCSB la derby-ul cu CFR Cluj: „Este o strategie”

Jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit în direct că Adrian Șut va fi recuperat pentru partida capitală din Gruia: „Uite ce-mi scrie Cristi Coste. Vedeți că este probabil o strategie a FCSB-ului. Șut joacă 100%!”, a explicat moderatorul emisiunii.

Alin Buzărin nu înțelege însă această stratagemă a vicecampioanei României: „Dacă e așa, înseamnă că se comportă ca și când ar fi vorba de Maradona plus Messi. Dar ei, dacă au interesul să răspândească zvonul indisponibilității lui Șut… Bă, găseam altul. Că nu joacă Șut… nu e jucător de creație”.

Horia Ivanovici e de părere că FCSB a recurs la această strategie datorită importanței uriașe a meciului cu CFR Cluj: „Dacă e așa, înseamnă că probabil îl consideră un meci decisiv”.

Robert Niță știe cât contează Adrian Șut pentru FCSB: „E printre cei mai importanți”

Robert Niță e de părere că Adrian Șut este o piesă grea în angrenajul FCSB: „Aline, te contrazic, e printre cei mai importanți jucători”. Dănuț Lupu apreciază și el calitățile mijlocașului defensiv: „E un jucător care distruge și recuperează foarte bine”.

Horia Ivanovici e sigur că FCSB încearcă doar să îl păcălească pe Dan Petrescu: „Eu merg total pe mâna lui Cristi Coste! Este o diversiune, joacă 100% titular cu CFR-ul! E clar că e o manevră”.

Alin Buzărin spune că ar fi înțeles această tehnică de adormire a adversarului dacă era vorba de cei mai în formă jucători. „Înțelegeam dacă era vorba despre Florinel Coman și Compagno, că au febră 39-40 și sunt pe Piramidon”.

Mihai Stoica a vorbit despre accidentarea lui Adrian Șut: „Nu e la sută la sută”

Mihai Stoica a anunțat și : „Octavian Popescu are șanse foarte mari să nu facă deplasarea la Cluj. Adrian Șut e bine, dar încă nu e la sută la sută. Sperăm să fie.

Oricum, vor juca doar fotbaliștii care sunt sută la sută. Am avut emoții mari de tot. A suferit o entorsă, dar a fost una ușoară. Nu a fost ca cea suferită de Tavi Popescu la națională”, a spus managerul general al FCSB, la .

Cu toate acestea, Cristi Coste explica a doua zi după meciul de la Sfântu Gheorghe că accidentările suferite de cei doi jucători nu sunt atât de grave: „Și Octavian Popescu are șanse importante să fie apt pentru Cluj, nu cred că va începe titular pentru că nu are loc în momentul ăsta la ce joacă Florinel Coman și cum se pregătește. Șut are o entorsă și, din ce am discutat, sunt șanse mari să fie recuperat și să joace la CFR – FCSB”, a spus jurnalistul în cadrul emisiunii.

