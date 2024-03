Elias Charalambous a sărit în apărarea lui Octavian Popescu la conferința de presă premergătoare duelului FCSB – Petrolul, duminică, 3 martie, ora 20:30, în etapa a 29-a din SuperLiga. Antrenorul cipriot a anunțat revenirea în lot a lui Vlad Chiricheș.

Elias Charalambous sare în apărarea jucătorului criticat de Gigi Becali: „Eu consider că are tot ce îi trebuie”

FCSB a făcut o primă repriză foarte modestă la Voluntari. Deși echipa sa a câștigat cu 2-1, schimbați la pauză: Octavian Popescu, Luis Phelipe și Mihai Lixandru.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous i-a luat apărarea lui Octavian Popescu și consideră că tânărul fotbalist are nevoie de susținere. „Tavi e un jucător foarte talentat, un jucător tânăr de care trebuie să avem grijă.

Consider că are calități pentru o carieră importantă. Trebuie să fie susținut, iar eu consider că are tot ce îi trebuie pentru o carieră importantă. El poate juca pe toate pozițiile din față – număr 10, extremă sau vârf.

ADVERTISEMENT

Avem mulți jucători care pot juca pe mai multe poziții, ați văzut asta și în ultimul meci”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare duelului FCSB – Petrolul.

Vlad Chiricheș revine în lotul FCSB la meciul cu Petrolul: „Nu va fi titular”

Vlad Chiriche va bifa prima apariție după o jumătate de an în lotul FCSB. Fundașul central s-a accidentat grav într-un meci cu UTA Arad în vara anului trecut. Elias Charalambous a anunțat că fostul căpitan al naționalei României nu va fi titular.

ADVERTISEMENT

„Chiricheș va fi cu noi mâine. Sunt vești foarte bune. Va fi primul meci după o perioadă lungă. Ușor, ușor s-a alăturat echipei și va fi foarte important pentru băieți să-l aibă în vestiar.

Nu va fi titular, dar vom vedea cum va merge jocul, iar dacă va fi nevoie va putea intra”, a mai spus Elias Charalambous, la conferința de presă. Chiricheș nu a mai fost în lotul FCSB de pe 28 august 2023.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous, rezervat înainte de intrarea în play-off: „S-a văzut că avem unele probleme”

FCSB are 10 puncte avans față de principala urmăritoare Rapid, cu două etape rămase din sezonul regulat. . Elias Charalambous rămâne rezervat.

„Cu siguranță. Ați văzut și în ultimul meci că am avut unele probleme. Trebuie să rămânem modești, să muncim, să dăm în fiecare săptămână ce avem mai bun. În fotbal e posibil orice”, a spus Charalambous, la conferința de presă.