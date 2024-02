Gigi Becali la pauza meciului . Liderul a făcut o primă repriză modestă și a intrat cu un handicap de un gol la cabine. Florinel Coman a întors rezultatul cu o „dublă” de senzație în startul reprizei secunde.

Gigi Becali a făcut prăpăd după FC Voluntari – FCSB 1-2. Și-a distrus 3 jucători în direct: „Anul ăsta nu o să-l mai vedeți pe teren!”

Principalii jucători luați în vizor de Gigi Becali au fost Luis Phelipe și Octavian Popescu. Acestora li se alătură Mihai Lixandru, care după mai multe meciuri bune, a intrat în dizgrația patronului. Patronul FCSB a spus că Luis Phelipe este o cauză pierdută și că nu se poate baza pe el restul sezonului.

Totodată, Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu. Omul de afaceri a fost extrem de nemulțumit pentru că tânărul atacant a pierdut numeroase mingi. „Să începem cu asta (n.r. schimbările) pentru că asta este un fel de exemplu și jucătorii trebuie să înțeleagă să nu se mai întâmple lucrurile astea.

Fotbalul e război. Dacă la fotbal ești relaxat, îți fură varza. Noi am intrat relaxați, lenți și am făcut 3 schimbări. Tavi Popescu trebuie să înțeleagă că nu merge cu pipăitul mingii, cu mângâiatul mingii. Fotbalul e război. Luis Phelipe le-a pierdut pe toate, l-am schimbat. Am schimbat 3 jucători care n-au contat.

„Dacă ai trei jucători într-o echipă care nu contează te bate Voluntariul”

Lixandru, Tavi Popescu și Luis Phelipe. Dacă ai trei jucători într-o echipă care nu contează te bate Voluntari. Să zicem că mai am răbdare, dar a rămas puțină (n.r. cu Luis Phelipe). Am avut încredere, dar a pierdut toate mingile.

Nu mai este jucătorul ăla, parcă s-a schimbat ceva. Dă pase numai la adversar, așa nu merge. O să vedem la anul. Anul ăsta nu cred că o să ne punem baza în el. Vin meciuri tari, nu mai avem timp să-l vedem pe Phelipe”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali a anunțat deja și cine îi va lua locul în echipă lui Luis Phelipe. Este vorba despre ghanezul Baba Alhassan care a intrat excelent cu FC Voluntari și a contribuit la primul gol al lui Florinel Coman. Atacantul venit de la Poli Iași, Phelipe, va fi abia a doua schimbare la FCSB după Miculescu.

„Nu mai joc cu el, joc cu Baba Alhassan în locul lui. Dacă fac o schimbare îl bag pe Miculescu, nu-l mai bag pe el (n.r. Phelipe). Alhassan a controlat tot jocul la mijlocul terenului. Are stăpânire de sine, nu se precipită, nu îi e teamă.

„Ei știu că dacă pierzi mingea la pauză ești schimbat”

„Stă cu mingea, pasează. Nu are frică. E puternic. A fost greșită prima echipă. Nu pot să înțeleg care e treaba. Nu-i vorba de poziția pe care o joacă, a pierdut toate mingile. Ei știu că dacă pierzi mingi la pauză ești schimbat.

Pe Luis Phelipe am vrut să-l schimb în minutul 25. Am vorbit cu Meme și am zis că-l schimb la pauză. Phelipe nu joacă nicăieri, le-a pierdut pe toate. Nu e problemă că joacă Alhassan, vine Olaru. Băluță va fi atacant sau atacant dreapta”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.