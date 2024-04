Am aflat cine a câștigat Chefi la Cuțite! Surpriza e uriașă în Antena 1

Acest sezon de Chefi la Cuțite de la Antena1 este unul aflat sub semnul controverselor. Plecarea celor trei celebrități, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, cu mare scandal, și aducerea a altor patru chefi a provocat o adevărată dezbatere publică.

Cine a câștigat Chefi la Cuțite?

Pentru prima oară în istoria Chefi la Cuțite, patru au fost chefii care au luptat să ajungă în faza echipelor. Dar doar trei chefi au reușit să își formeze echipele. Culmea, din cei patru care au luat cuțitul de aur de la chefi, cel care a primit ”laurii” de la cel care nu a câștigat dreptul de a face echipă, e cel care a câștigat.

Conform , cel care a câștigat Chefi la Cuțite, după o finală încinsă, este Mihai Dragomir. Culmea, Mihai Dragomir, deși a intrat în altă echipă a ajuns concurent în cea a lui Chef Alexandru Sautner.

Mai exact, deși, a câștigat cuțitul de aur din partea lui Chef Ștefan Popescu, el a ajuns în echipa lui Chef Orlando Zaharia. Doar că, din diverse motive – probabil un duel soldat cu salvarea lui – a intrat în grupul coordonat de Chef Alexandru Sautner.

Iar de acolo, pare-se, a învățat suficient de multe pentru a deveni . E adevărat, Chef Alexandru Sautner este unul dintre cei mai buni bucătoari ai Europei.

Cine este Mihai Dragomir, câștigătorul Chefi la Cuțite 2024?

Mihai Dragomir are 24 de ani și a impresionat în preselecțiile de la Chefi la Cuțite. El a reușit să obțină cel de-al patrulea cuțit de aur, din partea lui Chef Ștefan Popescu.

De altfel, acesta l-a și recunoscut de la școala de bucătari pe care tânărul a urmat-o, chiar în grupa lui. Și, din ceea ce s-a văzut, deja, a reușit să învețe suficient pentru a face un desert de nota 10, cel pentru care a și obținut cuțitul de aur.

Tânărul, născut în Constanța, a pornit de jos. Mai exact, pe când er ala liceu, a început să gătească pizza într-un bistro din orașul natal. Dar nu s-a mulțumit cu asta și a dorit mai mult, așa că a urmat cursuri de specialitate.

”Am ales să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dining. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (…)

Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni. (…)

Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, a spus Mihai Dragomir, în emisiune.

Interesant este că el nu e la prima experiență de la Chefi la Cuțite, acum șase ani concurând, cu mai puțin succes, la emisiunea jurizată, la acea vreme, de .