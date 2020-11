Eliminare surpriză la Chefi la Cuțite. Preferatul lui Sorin Bontea a părăsit emisiunea

Ediția 34 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost una dintre cele mai emoționante ediții ale show-ului de pe Antena 1. Zannidache Edmond Hubert a fost eliminat și a izbucnit în plâns.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși are o poveste de viață impresionantă, iar experiențele prin care a trecut l-au făcut o persoană dură, Zanni i-a convins pe toți concurenții emisiunii culinare că are o inimă de aur și i-a surprins pe telespectatori.

Protejatul lui Alex Velea a primit cele mai puține puncte în duelul dintre echipele conduse de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, fiind eliminat din competiție, spre dezamăgirea tuturor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Protejatul lui Alex Velea a părăsit emisiunea Chefi la Cuțite

Atât concurenții, cât și chefii și-au exprimat tristețea după ce au aflat că Zanni este cel eliminat din competiție. Mai mult, Ionuț Belei l-a întrebat pe Sorin Bontea dacă poate face vreo magie sau poate folosi vreo amuletă ca să-l salveze pe Zannidache, însă, din păcare, nu s-a mai putut face nimic.

„Îmi pare rău că pleacă Zanni. Îmi este foarte drag, foarte simpatic, țin la el. O să lipsească echipei și mie”, a mărturisit Sorin Bontea.

ADVERTISEMENT

Foarte emoționat și cu lacrimi în ochi, Zannidache Edmond Hubert a declarat că s-a atașat foarte mult de emisiune și de ceilalți concurenți și că regretă foarte mult că trebuie să părăsească competiția.

,,Mă simt de parcă m-am îndrăgostit pentru a doua oară în viața mea, iar gagica mi-a dat papucii. M-am atașat de toți de aici”, s spus Zanni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Povestea de viață a lui Zanni este una impresionantă. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, a crescut în sărăcie, după ce părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia, lăsându-l pe Zanni să crească în condiții greu de imaginat. Cu toate acestea, băiatul a reușit să evolueze și și-a depășit condiția.

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni la ”Chefi la cuțite”.

ADVERTISEMENT