Elisabeta Lipă, replică dură la acuzațiile lui Ștefan Popescu din Fanatik: „Are prea mult timp liber”

Elisabeta Lipă, atac frontal la Ștefan Popescu: „Îl voi da și eu în judecată”

„Domnul Popescu are foarte mult timp liber și când ai timp liber faci ceea ce face domnul Popescu. Scrie mereu că vrea dezbatere cu Federațiile. Se pot face dezbateri, dar mai întâi domnul Popescu trebuie să demonstreze că are dreptate. Am fost prima Federație, cea de canotaj, pe care a dat-o în judecată și vă spun sincer că după ce se termină acest proces eu îl voi da pe domnul Popescu în judecată.

Vă spun ce mi-au transmis avocații care ne reprezintă La dosarul cu peștii, așa l-au numit ei, a venit o avocată tăcută, fără prea mare chef și care a spus că de dosarul acesta s-a ocupat strict domnul președinte și să înțelegem ca ea nu are nimic cu noi. Acum vă explic de ce nu are dreptate domnul Popescu. Federațiile sunt formate din cluburi sportive care pot fi atât de drept public, cât și de drept privat. Legea sportului, la articolul 26 – aliniat 2, este cât se poate de clară cu privire la formele de organizare a cluburilor care pot și private și de drept public”, a declarat Elisabeta Lipă, la Radio Gold FM.

„Domnul Popescu, cu Federația dumnealui, nu e în regulă”

Elisabeta Lipă îl atacă cu aceleași arme pe noul ei rival. Cvintupla campioană olimpică susține că Federația Română de Pescuit Sportiv, condusă de Ștefan Popescu, funcționează ilegal.

„Domnul Popescu scrie hărțuiri tuturor ministerelor, să-și retragă cluburile ca membrii în Federații. La articolul 35 – aliniatul 1 se prevede expres faptul că federațiile sportive naționale se înființează prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene sau ale municipiului București pe ramuri de sport.

Cele 51 de federații erau personae juridice de drept public înaintea apariției legii sportului și s-au reorganizat ca urmare a intrării în vigoare a legii sportului nr 69 din 2000. Aceste federații nu trebuiau înfințate, în schimb domnul Popescu, cu Federația dumnealui, nu e in regulă, pentru că federațiile atacate de dumnealui erau deja înființate. Mai este si decizia 19 din 2023 a ICCSJ, care a soluționat un recurs în interesul legii, printr-o comisie de 25 de judecatori, care face referire la dreptul persoanelor juridice înscrise în registrul special la Federațiilor, ținut de tribunal. Printre ele se regăsesc și cluburile de drept public. De aceea susținem ca domnul Popescu nu are dreptate.

Propunerea de a scoate cluburile de drept public este contrară deciziei ICCSJ. Felul cum interpretează decizia 19 din 2023 denotă că nu are cunoștințe temeinice de specialitate și sunt intrepretate trunchiat, pentru a induce în eroare persoane care nu au pregătire juridică Domnul Popescu nu este finanțat de ANS, nu avem contract semnat. În plus nu are corespondent internațional pentru că a scris peste tot, nu doar acasă, în țară. Scrie peste tot și in forurile internaționale este interzis! Toate emisiunile pe care domnul Popescu și le dorește nu au niciun temei”, a adăugat șefa Agenției Naționale de Sport.