Elisabeta Lipă a avut un discurs dur la adresa lui Ștefan Popescu, iar președintele Federației Române de Pescuit Sportiv are un răspuns pe măsură. o așteaptă la judecată.

Elisabeta Lipă, pusă la zid de Ștefan Popescu. „Am ascultat-o, habar n-are! O aștept la judecată”

Ștefan Popescu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a făcut dezvăluiri despre situația sportului de performanță din România. Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv este și un .

ADVERTISEMENT

Federația Română de Canotaj este în pericol, iar Ștefan Popescu a avut un schimb de replici de la distanță cu Elisabeta Lipă. Acesta consideră că șefa de la Agenția Națională pentru Sport nu știe legea și așteaptă să o întâlnească la judecată după ultimele atacuri.

„Doamna tot încearcă din 2016 încoace, a organizat și o Adunare Generală când era ministru să mă schimbe din funcție, dar am desființat-o în instanță. Dânsa trebuie să știe un singur lucru, având în vedere că am intrat în contradicție cu AGVPS-ul, cu domnul Năstase, cu domnul Isărescu și Florin Iordache.

ADVERTISEMENT

Dacă din punct de vedere juridic nu era impecabil până acum ne mâncau de vii la ce deranj am făcut.

Când dă câte un interviu plubic ar trebui să își măsoare cuvintele, pentru că astea sunt amenințări. De abia aștept să mă întâlnesc cu dânsa în fața unei instanțe de judecată. O să cer să o audieze, o să știe ce să spună?”, a spus Ștefan Popescu.

ADVERTISEMENT

Ștefan Popescu: „Nu cunoaște legea, citea după hârtie ce spunea”

„Nu știe, dânsa nu cunoaște legea. Dânsa citea după hârtie ce voia să spună, habar nu are de legislație. Când am făcut cererea de chemare în judecată pentru Federația Română de Canotaj, prima dată am trimis documentul respectiv, actul constitutiv și statului Federației Române de Canotaj la Agenția Națională pentru Sport ca își facă un punct de vedere.

Agenția Națională pentru Sport supraveghează structurile sportive, păi cum să se supravegheze dumneaei pe dumneaei. Din punctul meu de vedere și acum este în conducere Federației Române de Canotaj.

ADVERTISEMENT

Restul cu suspendări sunt povești, dacă o suspendă din funcție pe perioada mandatului trebuie să pună înlocuitorul la tribunal, să apară ca reprezentant legal”, a declarat juristul la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

“HABAR N-ARE!” Elisabeta Lipa, RAZBOI TOTAL cu Stefan Popescu