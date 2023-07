Elisabeta Lipă știe de ce a terminat Popovici pe 6 la CM: ”Ca o lovitură în plex”

Fosta mare canotoare crede că tânărul înotător nu și-a revenit după dezamăgirea ratării podiumului în cursa de 200 de metri, cu o zi înainte. ”A fost ca o lovitură în plex”, crede Lipă. Cu toate acestea, fosta mare sportivă e convinsă că David Popovici a învățat din greșeli și va arăta mult mai multe în viitorul nu prea îndepărtat.

Elisabeta Lipă știe de ce a terminat Popovici pe 6 la CM

la cel mai înalt nivel, în toată cariera mea de 24 de ani, am știu să și câștig, am știut să și pierd. Am învățat atunci când am câștigat, dar am învățat mai mult când am pierdut. Am suferit, am plâns, când am pierdut. Dar am continuat. Nu e ușor, dar nu ai încotro.

Din punctul meu de vedere, acest rezultat era previzibil. Atunci când primești un șoc, nu mai poți, psihic îți e foarte greu să te concentrezi și să tragi pentru următoarea cursă. Pentru un sportiv de înaltă performanță, un rezultat ca acesta… sigur, nu-l primești cu brațele deschise pentru că el vine ca o lovitură în plex, la box, dar este normal”, a declarat Lipă pentru , făcând referire la eșecul din finala la cursa de 200 de metri.

”De abia aștept să merg la următorul concurs și să le demonstrez adversarilor mei că s-au bucurat prematur, poate, de locurile mele mai îndepărtate de cea mai înaltă treaptă a podiumul”, a punctat, la rândul său, David Popovici imediat după cursă, fiind convins că aceasta nu este adevărata lui față din punct de vedere sportiv.

Totodată, Elisabeta Lipă le cere tuturor să nu uite că nu aceasta e valoarea lui David Popovici (n.r. locul 6 în finală). ”Da, dar să nu uităm că . El a demonstrat, prin timpii pe care i-a avut până de curând, că este mult pentru ceea ce a arătat la Fukuoka. David are o vârstă, este un copil. El trebuie să capete experiență, iar după fiecare concurs va rămâne cu ceva. Nu este nicio tragedie că nu a luat nicio medalie la Campionatele Mondiale. Are tot viitorul în față, e un copil care-și dorește să facă performanță.

Cred că nu a prins un vârf de formă aici, la Mondiale. Toată lumea vrea să câștige, și, din păcate, există doar o singură medalie de aur, una de argint, iar alta de bronz. Nu este o tragedie când nu iei nicio medalie, doar că nu îți simți răsplătită munca cu un succes. Însă or să mai vină competiții. Sunt ferm convinsă că rezultatele lui vor fi altele la acestea”, a explicat Elisabeta Lipă.

Elisabeta Lipă nu crede că e o performanță reală că David Popovici a atins finala la 100 de metri sau 200 de metri, pentru că adevărata lui valoare e medalia de aur și stabilirea de noi recorduri mondiale. ”Nici un sportiv nu se pregătește pentru o finală, ci pentru a lua o medalie. Dacă te pregătești doar pentru finală, nu prea ai șanse. David nu trebuie să plece cu capul plecat pentru că nu a luat medalie, sigur că e trist. Poate pleca și cu fruntea sus. Pentru că a oferit tot ce putea”, a completat Elisabeta Lipă, cu mențiunea că adevăratul obiectiv al lui David Popovici rămâne o medalie la Jocurile Olimpice.

”Da, eu așa cred. Sutele de tone de haltere, miile de ore de antrenament, sacrificiile, disciplina, nu merită decât dacă iei medalie olimpică. Eu așa am învățat de la antrenorii mei. Europenele și Mondialele sunt importante, dar mai mult pregătiri pentru Jocurile Olimpice. Acolo îți faci tactica, umbli la finețuri pentru medalia olimpică. Culoarea aia galbenă, competiția uriașă, satisfacția că ai muncit patru ani de zile și ai fost răsplătit. Nu se compară cu nimic”, a concluzionat președinta Agenției Naționale pentru Sport.

David Popovici pornea drept mare favorit în proba de 100 de metri liber, la Campionatul Mondial de natație de la Fukuoka, Japonia, însă a terminat doar pe locul 6, cu un timp de 47,83 de secunde. În condițiile în care David Popovici e deținătorul recordului mondial de 46,86 secunde, concluzia tuturor specialiștilor e că David Popovici pur și simplu a prins o perioadă mai proastă.