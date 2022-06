Eliza de la Asia Express, dezvăluiri după mai bine de 12 ani de relație cu Cosmin Natanticu: „Am plâns ca doi proști”

Eliza a făcut dezvăluiri despre relația cu Cosmin Natanticu. Artista a mărturisit că deși ambii se consideră firi puternice, au și momente de slăbiciune. Fosta concurentă Asia Express a povestit un moment în care ambii au izbucnit în plâns.

Eliza, dezvăluiri din relația cu Cosmin Natanticu. De ce au izbucnit amândoi în plâns?

Eliza și Cosmin Natanticu formează un cuplu de mai bine de 12 ani și . Fosta concurentă Asia Express a dat din casă și a spus care dintre ei este mai sensibil. Astfel, chiar dacă amândoi se consideră firi puternice, există situații în care o simplă piesă îi sensibilizează până la lacrimi.

„Eu cu Cosmin suntem două firi puternice, dar și foarte sensibile. Dacă ne vedeți cum plângem…Uite, la un moment dat, am plâns pe o melodie de-a lui Beyonce. Am plâns ca doi proști”, a dezvăluit Eliza Natanticu

Și dacă melodiile îi emoționează pe amândoi, la filme situația stă cu totul altfel. În timp ce Eliza este prinsă de poveste, Cosmin Natanticu, care este actor de meserie, cunoaște mecanismele din spate.

„Eu plâng mai mult la filme, el nu le gândește așa. Mie îmi place să mă implic foarte tare în povești, el nu, el e actor”, a declarat

Cum a ajuns Eliza Natanticu artistă?

Eliza Natanticu a vorbit și despre drumul său spre succes. Soția lui Cosmin Natanticu este cântăreață, actriță și a cochetat și cu dansul. Părinții acesteia a fost actori și, după spusele sale, nu avea cum să urmeze altă cale în viață.

„Nu știu cât de sus sunt eu acum. Eu crescând într-o familie de actori, că așa am pornit și așa am prins gustul scenei… Am urcat încă de la 7 ani pe scenă și îți dai seama că m-am îndrăgostit. Am făcut o reclamă și oamenii mă recunoșteau pe stradă.

Am rămas cumva cu microbul ăla. Pe lângă asta, am avut mereu pasiunea muzicii. Am făcut coregrafie. Și atunci, având firea asta artistică insuflată de părinți, nu aveam cum să mă duc în altă parte”, a povestit Eliza.

Totodată, chiar dacă spune că mama este cea care i-a oferit mai multă susținere, unul din cele mai frumoase momente de care își amintește a fost atunci când a jucat cu tatăl său într-o piesă de teatru.

„Mama a fost cea care a fost lângă mine. Tata s-a implicat la facultate. În anul II am jucat împreună cu tatăl meu, la Nottara, și a fost super tare. Cred că a fost cel mai frumos moment din viața mea”, a spus Eliza Natanticu.