Ella Tina, disperată după ce a fost jefuită de o avere, în club: ”Ofer recompensă”

Ella Tina a cunoscut succesul după ce a apărut în emisiunea Puterea Dragostei și a fost implicată în mai multe relații cu vedete de talia lui Jador sau Culiță Sterp. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa brunetă a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la momentul în care a fost jefuită de o mică avere, într-un club din București, și a anunțat că a pus o recompensă pe capul bărbatului care i-a făcut pocinogul.

Ella Tina, recompensă pentru informații care duc la prinderea celui care a jefuit-o

Ella Tina a fost victima unui jaf în urmă cu câteva seri, într-un club din București. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a trecut prin momente grele după ce un individ i-a furat geanta cu bunuri în valoare de aproximativ 10.000 de euro.

Ceea ce trebuia să fie o seară de distracție s-a transformat într-un coșmar pentru fosta iubită a lui Jador. Bruneta a ieșit într-un local din Centrul Capitalei cu câțiva prieteni cu care spera să aibă o seară de neuitat… Așa a și fost, însă nu în sensul în care și-ar fi dorit ea. Într-un moment de neatenție, un individ i-a furat geanta cu bani și acte brunetei.

În exclusivitate pentru FANATIK, Ella Tina a povestit cum s-a întâmplat totul. “Eram într-un local cu prietenii mei, veniseră și niște prieteni din Israel, stăteam la un pahar de vin. Cu cinci minute înainte de a pleca, eram la baie cu prietena mea și un bărbat a venit la masă și mi-a luat geanta care a rămas pe canapea”, ne-a dezvăluit Ella Tina.

Fosta lui Jador a marturisit ca nu se astepta sa fie jefuita, mai ales că patronul localului este bun prieten cu ea. Acesta este și motivul pentru care, pe lângă imaginile pe care le-a postat pe conturile ei de socializare, cu bărbatul care a jefuit-o, bruneta anunță că oferă și o recompensă.

Ella Tina: ”Sper că poliția o să își facă treaba”

“Prietenul meu deține localul respectiv , așa că mă simțeam ca acasă. Nu mă gândeam că se poate întâmpla așa ceva. Bărbatul acela a luat geanta, a băgat-o sub o haină și a dispărut! L-am rugat (n.r., pe proprietar) să îmi dea imaginile de pe camerele de supraveghere. S-a văzut cine este, apoi am mers la poliție, am depus o plângere și sper ca poliția să își facă treaba”, ne-a spus, în exclusuvitate, Ella Tina.

De altfel, pentru a se asigura că va reuși să își recupereze bucurile, Ella Tina este dispusă să ofere recompense generoasă. ”Nu mă gândesc la sumă… Sper ca poliția să își facă treaba, deși am așteptări scăzute…”, a mai precizat Ella, pentru FANATIK.

De altfel, susține starleta de la Puterea Dagostei, este convinsă că Poliția ar ptea să dea de urma celui care a jefuit-o fără să își bată prea mult capul. ”Există posibilitatea să se găsească foarte ușor( n.r. hoțul) pentru că s-a arătat pe cameră. Este în centrul Bucureștiului și sunt singură că sunt camere.

Geanta este de valoare, portofelul, la fel, le primisem cadou de ziua mea. Aveam bani, aveam acte, aveam lucruri importante. Nu știu la cât se ridică prejudiciul, pe la vreo 10.000 de euro. Vreau să ofer recompensă oricui are informații despre bărbatul respectiv. Nu mă gândesc la sumă…”, a declarat Ella Tina în exclusivitate pentru FANATIK.

Ella Tina, marcată de moartea mamei sale

În urmă cu câteva luni, cumplită: mama ei, singurul sprijin al starletei de la Puterea Dragostei, a încetat din viață după o lungă suferință. „Când am fost în prezența ei au fost mai multe discuții, nu ne-am așteptat că o să plece atât de repede. A fost un apel telefonic în care mi-a zis să mă grăbesc să mă duc acasă.

Mi-a zis că mă așteaptă acasă, iar în câteva ore a murit, nu am mai prins-o în viață. Sunt poate puțin bipolară, îndurerată, am o inimă îndurerată care cu siguranță nu se va vindeca niciodată cât voi fi pe pământul asta. Au fost nopți nedormite, ore cu care îmi găsesc cu greu liniștea. Mi-e greu în momentul de față, încerc să fiu și lângă tată, încerc să mă stabilizez și eu să nu o iau razna”, .