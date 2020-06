Emil Ciurar a primit acceptul italienilor să vină în România să-și îngroape copiii și părinții! Toți au murit în tragedia din Arezzo

Emil Ciurar a primit acceptul italienilor să vină în România ca să-și îngroape copiii și părinții! Vă readucem aminte că bistrițeanul este arestat după ce a provocat o adevărată tragedie pe autostrada A1 din Italia. Nenorocirea s-a petrecut pe data de 5 iunie.

Acum, acesta poate să se întoarcă în țară pentru a participa la funeraliile celor pe care i-a omorât. Din păcate, fetița de numai 8 luni și băiețelul de 10 ani ai tânărului, precum și părinții acestuia au murit pe loc în accidentul din Italia.

De remarcat că înmormântarea celor patru va avea loc la Reteag, în Bistrița-Năsăud. Conform primelor informații, românul a făcut o cerere pentru a putea merge în țară.

Italienii și-au dat ok-ul pentru ca Emil Ciurar să participe la înmormântarea rudelor pe care le-a ucis

Decizia a fost luată de judecătoarea de instrucție Giulia Soldini. Conform presei din Italia, Emil Ciurar poate pleca din arestul la domicilu, dar trebuie să îndeplinească o condiție.

Este obligat să se întoarcă în Italia imediat după după înmormântare. Tânărul va fi însoțit în România de unchiul său, la domicilul căruia execută arestul preventiv.

Doi copii și doi bunici au murit pe loc

Între timp, după o săptămână de la producerea accidentului, cele patru sicrie au plecat din Italia și au ajuns la Reteag, în Bistrița-Năsăud.

Vă readucem aminte că incidentul rutier s-a produs între Arezzo și Monte San Savino, după ce Emil Ciurar a adormit la volan.

Bărbatul conducea un Volkswagen Sharan în care se aflau 8 persoane printre care șoferul, soția acestuia, cei patru copii ai cuplului și bunicii paterni ai acestora din urmă.

Doi dintre copiii lui Emil Ciurar, o fetiță de 8 luni și un băiețel de 10 ani, precum și părinții acestuia, au murit pe loc după impactul mașinii cu un TIR.

Mai trebuie menționat că el a scăpat nevătămat, în timp ce soţia lui și ceilalți doi copii ai familiei au fost transportaţi la spital în stare gravă.

De altfel, ultimele secunde înainte de producerea tragediei au fost povestite chiar de șofer. “Tata a țipat la mine: Fii atent! Am deschis ochii, am văzut TIR-ul în fața mea și am încercat să trag stânga de volan. Câțiva centimetri și i-aș fi putut salva pe toți”, își amintește bărbatul.

Acum, Emil Ciurar este acuzat de omucidere rutieră multiplă și riscă până la 21 de ani de închisoare