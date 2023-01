Emily Burghelea, mămică pentru a doua oară din moment în moment: „E greu. It’s happening!”

Emily Burghelea naște din clipă în clipă! Vedeta a transmis, în exclusivitate pentru FANATIK, cum se simte înainte de a aduce pe lume cel de-al doilea copil, de data asta un băiețel, frățiorul fiicei sale, Amedea.

A sosit marea zi pentru Emily Burghelea

Cunoscuta influenceriță, și prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea” se află chiar acum în cel mai important moment al vieții sale.

Având deja experiență cu prima naștere, este, totuși, emoționată căci se află la spital deja de două zile așteptând să își strângă feciorul în brațe.

„It’s happening!”

Cu puțin timp înainte de a devenit mamă pentru a doua oară, Emily ne-a spus că minunea se produce chiar în aceste momente.

„Emily, cum ești, putem să te felicităm deja?”, este întrebarea pe care FANATIK i-a adresat-o frumoasei blondine. Vedeta, aflată în sala de nașteri deja, încă având acces la telefon în pregătirea pentru marele moment, ne-a zis: „Daaa… e greu. It’s happening (trad. se întâmplă!)”, semn că în orice secundă se va putea bucura de micuțul care a stat în pântece timp de nouă luni.

Așadar, vedeta de televiziune va trăi pentru a doua oară emoția pe care doar o mămică o poate simți. Așa cum deja fanii ei știu, Amedea, fata influenceriței, va avea un frățior de care cu siguranță se va ocupa la fel de atent ca de fiica ei, știut fiind faptul că e o mămică dedicată 100%, indiferent câte lucruri are avea de făcut în paralel cu cariera ei.

Într-un interviu acordat în luna noiembrie, în exclusivitate pentru FANATIK, Emily ne-a spus cum decurge cea de-a doua sarcină.

Emily, despre fetița ei: „Mi-aș dori să nu o văd suferind”

„Este minunat să fiu însărcinată pentru a doua oară. Mă simt deja expertă. Am fost destul de liniștită și la Amedea, însă acum știu exact ce mă așteaptă și asta îmi dă mult curaj. La ultimul control chiar i-am spus doamnei doctor că abia aștept să nasc iar, tot cu dânsa. Mereu mi-am dorit o familie numeroasă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi oferă cea mai mare bucurie din lume”, a declarat Emily pentru FANATIK.

De când e mamă, blondina a învățat o serie de lucruri, fetița ei deschizându-i niște porți psihologice la care nu avea acces până acum.

„De când sunt mamă am învățat să am răbdare, să am încredere în instinctele mele, să fiu puternică. Am înțeles că nimic pe lume nu este imposibil, totul se poate realiza dacă te motivezi permanent. Aplic asta în viața de zi cu zi și cred că aceste aspecte sunt, de fapt, secretul evoluției mele, în primul rând ca om!”, ne-a transmis vedeta.

Fosta vedetă Kanal D ne-a mai spus și prin ce nu ar vrea să treacă fetița ei, Amedea: „Chiar dacă mi-aș dori să nu o văd suferind, pentru că știu că nu o pot ține într-un bol de cristal, o las să experimenteze lucruri, să se descurce singură. Sunt foarte impresionată de ea. Are un an și jumătate și se încalță singură, mănâncă singură, cheamă liftul… Face o mulțime de acțiuni pentru care mulți spun că este mică. Ea reușește fiindcă i-am dat libertatea și încrederea că poate să le facă!”.