Emirul Kuweitului a murit la 86 de ani. Nawaf al-Ahmad al-Sabah a domnit doar trei ani

Nawaf al-Ahmad al-Sabah, emirul Kuweitului, a decedat în cursul diminenții de sâmbăt, potrivit unui anunț făcute de curtea regală, decesul survenind la trei ani de la preluarea puterii. Cauza decesului nu a fost deocamdată făcută publică, informează .

Emirul fusese internat în spital încă de la finele lunii trecute, agenția de presă de stat din precizând că este vorba de o urgență medicală. Aceeași sursă menționa că starea lui Nawaf al-Ahmad al-Sabah este una stabilă.

În urma morții sale, pe tron va urca prințul moștenitor Meshal al-Ahmad al-Sabah, în vârstă de 83 de ani. Acesta era conducătorul de facto al statului din zona Golfului încă din 2021 când Nawaf al-Ahmad al-Sabah i-a cedat cea mai mare parte a prerogativelor, din cauza stării proaste de sănătate.

Șeicul Nawaf devenise emir în septembrie 2020, după moartea fratelui său, șeicul Sabah, care a fost emir al Kuweitului mai bine de un deceniu și care se ocupase de politica externă a acestui stat o perioadă de circa 50 de ani.

Șeicul Nawaf era considerat de către diplomați un om al consensului, deși domnia sa a fost marcată de un conflict între guvern și Parlament, fapt care a blocat reforme structurate esențiale pentru această țară. În ultimele luni, conflictul se încheiase.

Kuweitul, care este pe locul 7 în lume la rezervele de petrol, este învecinat de Arabia Saudită și Irak. De la urcarea pe tron în 2020, Nawaf a încercat să mențină relații echilibrate cu vecinii săi, iar pe plan intern s-au succedat nu mai puțin de opt guverne.

Potrivit Constituției, prințul moștenitor devine automat emirul Kuweitului, dar preluarea efectivă a funcției are aloc abia după ce depune jurământul în fața Parlamentului. Noul emir are la dispoziție un an pentru a numi un nou moștenitor.

Emirul Kuweitului este desemnat din rândul familiei Al-Sabah care păstrează principalele pârghii ale puterii dar, spre deosebire de celelalte , Parlamentul se bucură de atribuții considerabil mai mari.

Noul emir, Meshal al-Ahmad al-Sabah, are două soții – Nuria Sabah Al-Salem Al-Sabah și Munira Badah Al-Mutairi – și 12 copii: cinci fii și șapte fiice. La data desemnării sale ca succesor al lui Nawaf, șeicul Meshal devenea cel mai bătrân prinț moștenitor din lume.