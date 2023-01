Emoticoane facebook. Cum poți accesa lista întreagă de simboluri. Merge și de pe telefon

Emoticoane facebook, totul despre cum poți accesa lista întreagă a simbolurilor gândite de echipa lui Mark Zuckerberg. Fondatorul uneia dintre cele mai utilizate rețele de socializare din prezent a dus totul la nivel de artă.

Emoticoane facebook, lista întreagă

Simbolurile minuscule de pe reprezintă chipuri sau autocolante care indică starea emoțională sau activitatea utilizatorului. Acestea sunt realizate pe o gamă largă de subiecte și sunt folosite de oameni din lumea întreagă.

Au început să fie utilizate în feed-ul principal pentru prima oară în anul 2012, după ce inițial fuseseră permise numai în aplicațiile de chat și mesaje. În plus, butonul de Like oferă un set de emoticoane alternative.

În momentul de față, semnele cunoscute și sub numele de emoji se ridică la un număr de peste 3.500. Așadar, conversațiile din social media sunt mult mai animate datorită acestor emoticoane de pe Facebook.

Potrivit , acestea sunt sărbătorite pe data de 17 iulie când are loc Ziua Internațională a Emoji-urilor. În această zi aflăm de fiecare dată care sunt cele mai populare emoticoane folosite în anul anterior.

Concret, pentru a utiliza un emoji trebuie să cunoașteți codul de text pentru fiecare zâmbet sau emoticon pe care doriți să îl utilizați. Trebuie numai să tastați o serie de caractere și simboluri sau le puteți alege direct de pe telefon.

O listă întreagă a emoticoanelor Faceboo găsiți chiar . Atenție! Sunt atât de multe încât puteți să pierdeți timp prețios în timp ce vă distrați cu ele.

Cum se folosesc emoticoanele de pe Facebook

Pentru a folosi emoticoanele de pe Facebook în secțiunea de Comentarii trebuie numai să faceți click pe această filă care se află sub postarea inițială. Mai exact, este situată alături de filele Like and Share din partea de jos a postului.

Câmpul în care introduceți mesajul are o cameră foto și o pictogramă de zâmbet în față. Treceți cu mouse-ul peste pictograma smiley face și veți vedea că apare mesajul: Postați un autocolant. După ce faceți click pe această pictogramă se deschide ecranul de autocolant.

În acest moment vor apărea mai multe categorii de prin care sunt etichetate emoții, stări sau activități. Printre acestea se află: Fericit, Trist, Sărbătorind, Lucrând, Angry, In Love, Mâncând, Activ, Somn și Confuz.

E foarte important să faceți click pe orice buton de categorie pentru a previzualiza emoticoanele pe care le conține. De asemenea, puteți introduce un cuvânt în câmpul de căutare al ecranului autocolantului pentru a previzualiza alte semne.

În cazul în care tastezi Zi de naștere vei vedea că vor apărea doar emoticoane și autocolante legate de acest eveniment.

Numele emoticonului urmat de cod