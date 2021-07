Englezii, euforici după victoria de pe Wembley. Harry Kane: „Incredibil! Suntem în finală acasă“

. Englezii se află în faţa primei finale la un turneu final după cea din 1966, când au câştigat Cupa Mondială chiar pe stadionul Wembley, unde vor evolua şi contra squadrei azzurra.

Anglia s-a calificat în finala Euro 2020, după 2-1 cu Danemarca în 120 de minute

În semifinala cu Danemarca, formaţia antrenată de Gareth Southgate a primit primul gol de la acest turneu final. Damsgaard a punctat din lovitură liberă, iar nordicii au preluat conducerea.

Presat de Sterling, Kjaer şi-a trimis balonul în propria poartă după o centrare a lui Saka, iar egalitate a fost restabilită. Golul decisiv a fost marcat după un penalty care a născut polemici.

Sterling a pătruns în careu şi a căzut într-un duel cu fundaşii danezi. Arbitrul Makkelie a dictat lovitură de la 11 metri, Kane a executat, a ratat, mingea i-a revenit şi

La finalul jocului, căpitanul Angliei era extrem de fericit pentru victoria echipei sale, dar a recunoscut că adversarii au evoluat foarte bine.

Harry Kane: „Incredibil! Suntem în finală acasă“

„Incredibil! Ce meci, totuşi este şi meritul Danemarcei. Noi am dat totul şi am obţinut ce ne-am dorit. Am reacţionat foarte bine – suntem în finală acasă. Ce sentiment!

Mi-am ales colţul pe care să trag. Nu a fost cel mai bine executat penalty din cariera mea. Uneori ratezi şi mingea sare înapoi la tine. Din fericire, aşa s-a întâmplat în seara aceasta.

Ştim că ne aşteaptă un meci foarte greu contra Italiei. Am făcut un turneu excelent până acum. Mai e un singur meci acasă şi abia aşteptăm“, a declarat căpitanul Harry Kane.

Raheem Sterling: „Tot ce contează e că mingea a ajuns în plasă“

Raheem Sterling, cel care a obţinut lovitura de la 11 metri, a vorbit şi el la finalul jocului. Decarul Angliei a lăsat să se înţeleagă că

„Am jucat foarte bine. Am fost nevoiţi să muncim mult. Am primit gol pentru prima dată, dar am reacţionat bine şi am arătat o atitudine pozitivă.

Ştiam că va fi greu. Nu ne-am pierdut răbdarea şi eram siguri că va fi totul bine. E un pas în direcţia bună, iar acum trebuie să ne concentrăm pe duminică. Totul e pas cu pas. Ştim ce înseamnă fotbalul pentru această ţară. Energia, atmosfera… Totul a fost de top.

Urmează Italia. Vom sărbători puţin această victorie după care ne vom concentra pe Italia.

Am intrat în careu şi el a întins piciorul. Tot ce contează e că mingea a ajuns în plasă“, a spus şi Raheem Sterling.