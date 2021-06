Enzo de la Chefi la cuțite, mândru de mama sa. Cine este femeia și cum arată

Candidatul pentru marele premiu de la Antena 1 are o relație foarte apropiată cu mama sa cu care seamănă foarte mult. Concurentul care luptă în are foarte multe trăsături și de la bunică, el fiind un familist convins.

ADVERTISEMENT

Participantul lui Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuțite este foarte atașat de cele două femei din viața lui, dovadă imaginile pe care le împărtășește cu fanii. Ultima poză este una unică și inedită pentru că apare în mijlocul lor.

Enzo de la Chefi la cuțite, relație apropiată cu mama sa. Cine este ea

Așadar, Enzo se bucură de o relație solidă și frumoasă alături de mama și bunica sa. Cea care l-a adus pe lume pe tânărul italian este o femeie foarte frumoasă și extrem de cochetă, după cum reiese din imagini.

În imaginea emoționantă publicată de în urmă cu ceva timp femeia apare îmbrăcată într-o ținută clasică, alb-negru, în timp ce în picioare are pantofi închiși la culoare.

ADVERTISEMENT

Mama lui Enzo știe să se asorteze, o geantă din piele încadrându-se perfect. Nici bunica lui Vincenzo Aiello nu se lasă mai prejos, având o ținută care seamănă foarte mult cu cea a mamei participantului de la Chefi la cuțite.

Asemănarea izbitoare dintre cei trei nu a fost trecută cu vederea de internauți, care au remarcat imediat trăsăturile pe care le-a moștenit concurentul din echipa mov.

Cine este Enzo de la Chefi la cuțite. E pentru a doua oară la emisiune

Enzo a mărturisit la un moment dat că adaptarea în România nu a fost una ușoară, deși a avut aici rude dinainte. Nepotul lui Joshua Castellano s-a stabilit la noi în anul 2015.

ADVERTISEMENT

Tânărul este managerul unui club destul de cunoscut din București, el venind în emisiunea culinară de la Antena 1 pentru a doua oară. Prima oară nu a ajuns foarte departe pentru că a fost eliminat după a treia probă din bootcamp.

În momentul de față italianul vrea să arate că poate mai mult, dezvăluind în fața chefilor că știe unde a greșit data trecută. Enzo a ales ceva complet diferit, în prezent fiind concurent în echipa mov, cea condusă de Cătălin Scărlătescu.

„Am ales ceva mai diferit. De data aceasta nu am venit cu paste, deși sunt italian. Cu paste am început, cu paste am ieșit. De dat asta fac un pește, un sea bass mohito(…). Vreau să intru în echipe”, a spus tânărul în audiții.

Vincenzo Aiello nu este bucătar, dar are toate șansele să meargă cât mai departe în competiția Chefi la cuțite, unde se face din ce în ce mai remarcat prin felul său de a fi.