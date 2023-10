Erik ten Hag aruncă vina pe jucători după încă o rușine a lui Manchester United. Ferdinand și Scholes au luat foc!

Manchester United are un start greu de sezon. Erik Ten Hag pare să fi scăpat de sub control echipa de pe Old Trafford, care

Criza de la Manchester United continuă

Rasmus Holjund deschidea scorul în minutul 17, după o pasă primită de la Marcus Rahford. Bucuria a ținut doar șase minute pentru britanici. Wilfried Zaha egala în minutul 23, după ce Andre Onana a fost păcălit de balonul care a fost deviat în poarta britanicilor.

Rasmus Holjund a dus-o pe Manchester United în avantaj în minutul 67. Galatasaray egala prin Kerem Akturkoglu în minutul 71. Șase minute mai târziu, Casemiro era eliminat, iar turcii primeau penalty.

Icardi a ratat, dar s-a revanșat în minutul 81, când a dat golul de 2-3. Așa s-a scris istoria meciului Manchester United – Galatasaray, din etapa a doua a Grupei A.

Ce spune Erik Ten Hag după acest eșec

Hojlund este foarte bun și a înscris două goluri foarte bune, dar a fost dezamăgit la final. Depinde doar de Rashford. El are de luat o decizie. Este capabil să ia decizia corectă", a spus Erik Ten Hag despre cei doi jucători ai săi.

”Este dificil să controlăm totul de pe marginea terenului, dar suntem toți împreună. Facem greșeli colective, dar facem greșeli neforțate.

Hojlund este foarte bun și a înscris două goluri foarte bune, dar a fost dezamăgit la final. Depinde doar de Rashford. El are de luat o decizie. Este capabil să ia decizia corectă”, a spus Erik Ten Hag.

Legendele lui Manchester United reacționează nervos

La Manchester United a fost dramă după acest rezultat. Rio Ferdinand nu a putut accepta înfrângerea britanicilor.

”Ne ducem la culcare. Am fost tăiați ca o bucată de unt cu un cuțit”, a spus Rio Ferdinand, după meciul Manchester United – Galatasaray 2-3.

Fostul jucător pe Old Trafford, care câștiga Champions League alături de ”diavolii roșii” în 2008. A adunat alte șase titluri în Premier League, trei Cupe ale ligii, patru Supercupe și un trofeu FIFA Club World Cup.

Nici Paul Scholes nu a fost prea mulțumit. El spune că echipa a stat bine în teren, însă a criticat dur apărarea pentru prestația din această seară.

”Nu cred că Manchester United a evoluat atât de rău astăzi, dar cu siguranță nu au fost suficenți de buni. În ceea ce privește apărarea, a fost o mizerie completă”, a spus și Paul Scholes.

Scholes a jucat toată cariera la Manchester United, din 1994 până în 2013. A adunat două trofee UCL și 11 titluri Premier League alături de echipă în mandatul lui Sir Alex Ferguson.