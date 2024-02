Erika Isac, adevărul despre versurile piesei Macarena. Ce a pățit după participarea la X Factor

Erika Isac, adevărul despre versurile piesei . Ce a pățit după participarea la X Factor, în perioada în care avea numai 15 ani. Artista de rapp susține că viața i s-a schimbat radical după apariția pe micile ecrane.

Erika Isac, detalii despre compunerea melodiei Macarena. Ce i s-a întâmplat tinerei după participarea în emisiunea X Factor

Erika Isac a oferit detalii despre compunerea melodiei Macarena. Ce i s-a întâmplat tinerei după participarea în emisiunea , în anul 2015. Cântăreața s-a confruntat cu un mare val de hate din partea oamenilor.

Acela a fost momentul în care a decis alături de părinții săi să nu mai apară în lumina reflectoarelor până la 18 ani. Artista nu semnase niciun contract cu vreo casă de producție și i-a fost ușor să nu mai apară nicăieri.

„Pentru că au fost în numărul zecilor de mii adulţi de peste 30 de ani care numeau un copil de 15 ani… , pentru că purtam pantaloni scurţi. Păream mai mare de 15 ani, eu fiind filmată de undeva de jos.

Eu am 1,60 în realitate, dar la momentul respectiv, care s-a viralizat internaţional din America până în Australia, până în Brazilia, etc şi părea ca am minim 1,75 m şi prin faptul că păream şi înaltă.

Eram şi machiată, că până la urmă te duci la televizor şi aveam pantaloni scurţi, cum poartă orice om pe pământul ăsta, oamenii au considerat că sunt dezvoltată mult prea devreme.

Cu siguranţă mi-am început viaţa sexuală foarte devreme şi cine ştie ce fac eu la şcoală. Toată lumea zicea bă, dar nu le băga seamă, dar e foarte greu să nu bagi în seamă opinia oamenilor din jurul tău”, a declarat Erika Isac pentru .

Erika Isac, dezvăluiri despre piesa Macarena

Erika Isac a făcut mai multe dezvăluiri despre piesa Macarena, care a fost lansată pe 14 februarie 2024. Melodia vine la câțiva ani după ce a fost aspru criticată de internauți, fiind un fel de furie pe care a pus-o în versuri.

Cântăreața a fost încă de la bun început ferm convinsă că va primi și reacții negative. A abordat un mesaj controversat și este foarte bucuroasă că a reușit să atragă atenția publicului larg cu o piesă care nu este exclusiv pe divertisment.

„Mi-am imaginat că vor fi reacțiile de toate tipurile. M-am așteptat și la hate. Nu e prima dată când sunt reacții negative din partea publicului. De data asta se simte diferit.

Reacțiile negative nu m-au atins de nicio culoare, reacțiile pozitive au fost într-un număr mare. Reacțiile negative le-am primit doar ca pe o frustrare. O privesc mult mai detașat”, a mai spus Erika Isac, mai arată sursa citată.