Cine este, de fapt, Erika Isac. Artista a urcat direct pe locul 1 în trending. I-a depășit cu viteză pe toți maneliștii

Cine este, de fapt, Erika Isac. Artista a urcat direct . I-a depășit cu viteză pe toți maneliștii. Tânăra de 24 de ani a lansat în data de 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, un manifest pentru sexul feminin.

Cine este, în realitate Erika Isac. Cântăreața ocupă prima poziție în topurile muzicale, peste toți artiștii de muzică de petrecere

Cine este, în realitate Erika Isac. originară din Constanța, care face canto de la 6 ani, ocupă prima poziție în topurile muzicale, peste toți artiștii de muzică de petrecere. Piesa intitulată Macarena este scrisă chiar de ea și este considerată foarte vulgară de unii.

Melodia vorbește cu lejeritate, sinceritate și foarte direct despre toate stereotipurile cu care se confruntă femeile din societatea actuală. De asemenea, versurile fac trimitere la violența la care sunt supuse zilnic mii dintre ele.

„Am scris piesa asta ca să fie mai mult înțeleasă decât ascultată, love u all my ladies”, este mesajul pe care l-a transmis tânăra pe pagina sa de Instagram. Videoclipul piesei este unul foarte controversat.

La numai 2 zile de la lansare a adunat peste 439.000 de vizualizări și numeroase comentarii pozitive din partea celor care o urmăresc pe artistă. Tânăra de numai 24 de ani a reușit să urce pe locul 1 extrem de rapid, deși a mai coborât 3 poziții.

În prezent, foarte multă lume se întreabă cine este Erika Isac. Cântăreața reușește să fie în atenția publicului încă de când a apărut pe micile ecrane. Este cunoscută datorită participării la X Factor din anul 2015.

Ridica încă de atunci juriul și publicul de la Antena 1 în picioare cu interpretarea și atitudinea sa. Calitățile sale vocale și stilul muzical abordat, rapp, nu au fost trecute cu vederea de telespectatorii români.

Artista a făcut parte din echipa lui Ștefan Bănică și a ajuns până în semifinalele competiției. Horia Brenciu susținea că vedeta a fost făcută pentru scenă. Ulterior, a mai putut fi urmărită și în alte concursuri muzicale.

Erika Isac, cântăreața momentului. În ce emisiuni a participat

Erika Isac a mai participat în trecut la The Four – Cei 4 și One True Singer, unde a ajuns până în etapa finală. Cântăreața a dat dovadă de mult talent și dedicare pentru domeniul muzical, perseverând în domeniu.

De asemenea, artista a mai luat parte și alte emisiuni, cum ar fi Buzz House. Totodată, tânăra a mai putut fi urmărită și în concursuri din grila Antena 1, printre care se numără Splash! Vedete la apă. În muzică a lansat alături de ADI single-ul Regreți, piesă care s-a ascultat la multe posturi de radio.

Are o experiență de peste 7 ani în muzică și demonstrează că merită să fie pe cele mai multe scene din lume. Erika Isac are numeroși fani și mulțumită colaborărilor pe care le-a semnat de-a lungul anilor cu Marko Glass sau Theo Rose.

În 2023, cântăreața a lansat pentru soundtrack-ul oficial al filmului de succes Haita de acțiune, piesa Ferrari, alături de Berechet, și piesa Vine Poliția. Vedeta a impresionat și cu melodia Femei, care are aproape 3 milioane de vizualizări pe YouTube.