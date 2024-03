Erika Isac lansează noul imn al femeilor, chiar de 8 martie. Primele imagini din videoclipul piesei „Femei în parlament”

Chiar de 8 martie, Erika Isac lansează „Femei în parlament”, o piesă despre puterea femeilor, cu un videoclip pe măsură. FANATIK îți arată primele imagini și îți spune povestea noii melodii manifest a tinerei artiste devenită exemplu pentru generația sa și nu numai.

Erika Isac, vrea „Femei în parlament” de 8 martie

După ce a câștigat de partea sa aproape toate femeile din România, Erika Isac continuă să transmite mesaje sociale pentru sexul frumos. Așa că, de 8 martie oferă cel mai frumos cadou,

Prima strofă și refrenul au fost scrie anul trecut, iar continuarea după succesul colosal avut cu Macarena. Faptul că este o continuare al proiectului devenit imn național îl vedem în videoclip.

„Mirel” își face și el simțită prezența, De altfel, a filmat și de această dată în lenjerie intimă, pentru a demonstra că inteligența nu ține de haine.

Totuși, limbajul folosit este mai puțin dur, în mod neintenționat, ceea ce înseamnă că am putea auzi „Femei în Parlamet” și la radio. „Habar nu aveam că vin alegerile acum un an, nu știam. Nu am niciodată intenția, să intru în studio și să zic, ‘Eu astăzi vreau să schimb lumea’. Pur și simplu îmi vin versurile de așa natură, că vin din mine. Este o anumită furie ca femeie, pe care sunt sigură că o simțiți toate din sală.

Este o anumită furie, o anumită dorință de… poate e un cuvânt greu răzbunare, dar este adevărat. Și vin din mine versuri și dorințe și manifesturi, proteste. Pur și simplu așa ies. Sunt destul spontană și reală în studio. Nu merg niciodată cu obiectivul de a face un nou val, o nouă strategie de marketing, niște reacții”, a spus Erika Isac despre „Femei în Parlament” la conferința organizată cu ocazia lansării.

Versurile care vor face istorie

În videoclipul piesei „Femei în Parlament”, Erika Isac a integrat istorie, ani în care femeile au fost considerate inferioare, n-au avut drepturi. A introdus repere precum Titanic, Codul Civil de la 1865 și celebra emisiune al lui Dan Negru, Te pui cu blondele.

Multe versuri vor fi simțite de către femei, iar artista are și ea câteva despre care știe că o să rămână întipărite în memoria colectivă. „În Femei în parlament este un vers în care zic așa, `Am sute de ani pentru legea anti-viol că dacă nu suferă fiică-ta, trecem pe protocol`.

Practic, s-au închis ochii de foarte multe ori. Sunt cazuri în care oameni cu o oarecare influență nu ar fi avut parte de consecințele de care ar fi avut parte un om normal. Și zic asta la final strofei a doua: `de ce nu abordăm subiecte serioase pe net, de ce scapi de pedeapsă indiferent dacă ești influent?`”, a explicat Erika la conferință.

Erika Isac: „Vrem femei în poziții de lider”

Mesajul melodiei este unul clar: femeile merită poziții de lider, pentru că sunt capabile. „Mesajul ar fi: vrem și femei în parlament. Vrem femei în poziții de lider. Este super normal. Versurile au și un pic de istorie. Dau exemplu și anul 1865, femeia nu avea drepturi economice, civile, sociale, politice și așa mai departe. Practic, diferența dintre o femeie și un cârlig de rufe era că că femeia respiră.

Cam astea erau drepturile ei. Și zic asta și în piesă: `1865, îți dau lecții de istorie, că nimic nu s-a schimbat`. Pentru că în conștiința colectivă, femeia încă… e și ea acolo. Și asta se vede prin comentariile pe care le-am primit la piesa Macarena. Care nici măcar nu este despre glorificarea femeii. Asta e problema. Cumva, foarte mulți oameni s-au atacat”, a adăugat Erika Isac despre „Femei în parlament”.