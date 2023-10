Eroii din Iron Dome. Şi-au propus să înarmeze lansatoarele, dar au murit într-o ambuscadă teroristă. “Speram să mai fie în viaţă”

Spre deosebire de zecile de raiduri și operațiuni întreprinse anterior în Fâşia Gaza în ultimii 12 ani, de această dată luptătorii Iron Dome au suferit primele lor pierderi în operaţiuni strategice. Pe lângă miile de interceptări reușite, în procente foarte mari, acum echipele Iron Dome s-au confruntat direct cu moartea, pentru prima dată de la înființarea acestei divizii, la începutul deceniului precedent.

Haosul a început sâmbătă dimineaţa, la ora 6.28

Era o dimineață de rutină pentru militarii batalionului de sud care sunt dislocați, între alte locaţii, și la Otef. Sergentul E., un tânăr luptător care a terminat cursul de interceptori în urmă cu doar două luni și care arată ca un elev de gimnaziu, stătea în centrul de management al interceptării, cu comandantul său preferat, căpitanul Sahar Saudein, 21 de ani. de ani din Rosh Ha-Ein, după cum descris starea de spirit de la acel moment. Spre deosebire de dăţile anterioare, acum nu a existat niciun avertisment din partea serviciilor de informații, nimeni din Comandamentul de Sud nu s-a gândit să le spună luptătorilor din Divizia Gaza și, de asemenea, soldaților din Iron Dome că era ceva suspect în interiorul Fâşiei.

ADVERTISEMENT

Și totuși, luptătorii din apărarea antiaeriană și-au menținut vigilența, iar de la 4 dimineața au petrecut încă o tură de rutină în remorcă, în fața ecranelor care proiectau imaginea cerului sudic, care era curat și liniștit. Asta până la 6:28. „A fost cel mai reușit, plăcut și mai revigorant weekend petrecut în baterie, cu o cină distractivă pe care Sahar a organizat-o pentru toată lumea joi seară”, își amintește sergentul E. „Vineri seară am jucat jocuri de societate cu ea, Jungle Speed, am râs”, a mai spus el.

Și apoi, într-o clipă, totul s-a dat peste cap. Sahar a fost prima care a recunoscut pe ecran potopul de rachete care ieșeau din Fâşie, chiar în acea secundă, în toate direcțiile posibile. Sute de lansări în câteva minute. Cu o mână ea opera împreună cu sergentul E. , iar cu cealaltă acţiona sistemul de sonorizare al bateriei, pentru a trezi pe toată lumea.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce am văzut pe ecrane și am auzit afară – pentru că împușcături se auzeau și la noi – mi s-au părut a fi marile exerciții pe care le făcuserăm de atâtea ori. Eram pentru prima dată în fața unui adevărat incident ce implică lansări, iar Sahar s-a grăbit să mă liniștească, iar în primele minute și-a pus mâna pe umărul meu, pentru a-mi da putere să interceptez rachetă după rachetă. Nu am părăsit centrul de interceptare decât foarte târziu dimineața”, îşi aminteşte A. Shafer.

Reacția rapidă a lui E. Vashar şi a restului soldaților bateriei – care şi-au luat imediat pozițiile în primire – a prevenit probabil alte sute de morți din lovituri directe, în timp ce milioane de israelieni s-au trezit sâmbătă dimineața, șocați de sunetul alarmelor. Forțele Aeriene spun că performanța căpitanului Sahar și a subordonaților ei, mai ales la prima oră, a împiedicat distrugerea a zeci de locuinţe, care ar fi putut provoca sute de victime.

ADVERTISEMENT

Pe măsură ce minutele treceau, luptele aeriene s-au intensificat. Sahar și-a arătat toată ingeniozitatea, la primul ei test adevărat ca ofițer. L-a întrebat pe fiecare soldat care era aflat în poziție dacă este bine și dacă are nevoie de apă, i-a calmat pe toţi și s-a ocupat de situaţie ca un adevărat ofițer superior al bateriei. Pentru ea, de asemenea, acestea au fost primele interceptări din viața ei de luptătoare și de comandant. “Am muncit cu toții, ca nebunii”, a adăugat un comandant al bateriei, maiorul Dana, care a venit la baterie în mai puţin de o oră de la începutul agitaţiei sossind direct de acasă de la ea, din Petah Tikva.

Dar acesta a fost doar începutul excelenței lui Sahar, în prima oră infernală a lansărilor Hamas. Ca ofițer comandant al bateriei în acea dimineață, până la sosirea celorlalți comandanți, ea și-a dat seama că sutele de interceptări nu reprezintă apogeul, iar ceea ce era mai rău urma să se întâmple.

ADVERTISEMENT

În ciuda informaţiilor inițiale, care au ajuns și la baterie, despre primele infiltrări de teroriști pe teritoriul Israelului, aceasta știa că rachetele interceptoare ar putea rămâne în curând fără soldați în lansatoarele desfășurate în diferite locuri, aceştia riscând să ajungă în pragul epuizării. Conform procedurii operaționale, ea s-a oferit voluntar să preia sarcina de a înarma lansatoarele cu mai multe rachete interceptoare. Sergentul Binyamin Gabriel și sergentul Nativ Kozro nu au ezitat să o urmeze și au plecat în grabă cu vehiculul Hedi Max, din baterie, spre locurile de lansare.

Sahar şi colegii ei au fost identificaţi abia după patru zile

Nebunia avea să se extindă în scurt timp, iar tineri soldați, precum sergentul E., comandantul unui pluton din ramura tehnică a bateriei, s-au trezit sub foc de rachete, un eveniment . “În jurul orei 10:30 Sahar și echipa care a ieșit cu ea au încetat să ne mai răspundă, pentru că au întâlnit teroriști care au tras în mașina lor. Toți trei au fost uciși. Nu am știut asta până luni”, a povestit maiorul Dana.

Haosul încă domnea pe câmpurile dintre Gaza și locurile unde erau amplasate bateriile Iron Dome. Ofițerul responsabil, maiorul Dana, a decis luni să meargă la locul estimativ în care se bănuia că s-ar afla Sahar, pentru a încerca să o găsească pe ea și pe cei doi subalterni ai ei, deși știa că zona este încă plină de teroriști. „Am găsit vehiculul lor răsturnat pe marginea drumului, nu departe de Orim. Erau doar gențile înăuntru, însă nici ei, nici armele lor”, a descris maiorul Dana scena crimei. S-a dovedit ulterior că trupurile acestora fuseseră luate de acolo de alte divizii israeliene.

Maiorul Dana a luat o decizie grea, în consultare cu comandantul batalionului: să nu-și informeze sutele de subordonați despre ce a văzut la fața locului și despre temerile ei cu privire la ce crede că s-a întâmplat. „Abia miercuri și joi au fost identificate cadavrele tuturor trei, din cauza multelor cazuri pe care le aveau echipele de identificare. Cu toții am avut speranța în primele zile că poate erau în viață undeva și au supraviețuit”, a spus ea.

În centrul de activităţi operaționale al Iron Dome militarii au amenajat acum un colț comemorativ, cu capacul din spate al unei rachete interceptoare, pe care este scrisă câte o dedicaţie personală fiecăruia dintre cei ucişi. Alături se mai află o mare parte a unei rachete Hamas, pe care Sahar și colegii au interceptat-o ​​în prima oră de război.