Este supranumit ”regele fructelor”. Fructul bogat în vitamina C, dar sărac în calorii. Puțini români îl consumă, deși are efecte uimitoare asupra organismului

Un fruct rar consumat de români are proprietăți miraculoase asupra organismului. Cercetătorii au descoperit că poate combate celulele canceroase. Este bogat în vitamina C și nu reprezintă un plus de calorii. I se mai spune și ”regele fructelor”.

Fructul supranumit ”regele fructelor”. Cum ne ajută organismul

Dacă obișnuiești să mănânci rar mango, Este ideal pentru o gustare. Nu doar că îți va încânta papilele gustative, dar acest fruct exotic îți va regla anumite funcții ale organismului.

Un mango este un medicament 100% natural. Originar din India și Asia de Sud-Est, unde este cultivat de peste 4 milenii, conține nutrienți care îți stimulează imunitatea. Drept urmare, este perfect pentru sezoanele reci, de toamnă sau de iarnă, când organismul devine vulnerabil în fața unor infecții respiratorii, de exemplu.

Asemeni morcovului, un mango te va ajuta și să ai o vedere mai clară. Datorită conținutului de antioxidanții luteină și zeaxantină, nu vei mai avea o privire neclară, încețoșată. Desigur, în acest caz este necesar în primul rând consultul unui medic oftalmolog.

Un mango este prezent în sute de soiuri din India și din Asia de Sud-Est, caracteristicile lui fiind distincte în ceea ce privește dimensiunea, forma, culoarea sau gustul. Referitor la capacitatea de a preveni celulele canceroase, aflați că acest lucru este posibil deoarece un mango are și polifenoli.

Polifenolii au proprietăți anticancerigene. Ei pot stopa evoluția cancerului de colon, a plămânilor, a celui de prostată sau a celui de sân. Mangiferina este un tip de polifenol descoperit în ultimii ani de oamenii de știință. De altfel, și în acest caz încă se mai fac studii intense, iar consultarea unui doctor este chiar obligatorie.

Mango previne și diabetul

Pe lângă cele menționate, deoarece conține un grup de enzime numite amilaze. Amilazele descompun moleculele mari de alimente, drept urmare organismul le va absorbi într-un mod foarte facil.

Dacă v-am stârnit interesul, aflați și că fructele trebuie consumate înainte de restul bucatelor de pe masă. Acest lucru îl recomandă medicul neurolog și psihiatru Constantin Dulcan. Asta deoarece enzimele acționează eficient înainte de celelalte alimente. Totodată, includeți la fiecare meniu fructe și legume.

”În primul rând, salatele ar trebui să le mâncăm înaintea restului de alimente. De ce? Nicio masă nu trebuie să fie fără legume și fructe proaspete. Logica este că nu avem suficiente enzime în corpul nostru ca să digerăm complet, mai ales carnea și lactatele.

Legumele verzi, crude, nu veștejite pe rafturile magazinelor, vin cu enzime. Acele enzime contribuie, alături de cele interne, la digestia completă. Alimentele care nu se digeră complet fermentează și emit o serie întreagă de substanțe toxice. De aceea ne putem trezi cu dureri de cap sau cu boli mai mari”, a explicat dr. Constantin Dulcan în cadrul unei conferințe de la Chișinău, organizată la începutul lui noiembrie.