“Ești cea mai îmbârligătoare, cea mai falsă!”. Andreea Antonescu răbufnește după eliminarea de la Survivor România

Andreea Antonescu a revenit de câteva zile în România, fiind prezentă în ediția din această marți în cadrul emisiunii prezentate de Teo Trandafir și Bursucu. Fosta participantă de la Survivor 2021 a oferit confesiuni neștiute despre acest concurs de supraviețuire din care a recunoscut că s-a întors total o altă persoană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu a vorbit despre experiența ei din Republica Dominicană, pe care o consideră una dintre cele mai inedite din viața ei. Membra trupei Andre a reușit să își revină și după accidentarea suferită, fiind cunoscut că s-a lovit foarte tare la un deget și că a avut nevoie de intervenția unui medic.

Artista pare să fie foarte ocupată odată cu revenirea în țară și dovadă o face și sumedenia de imagini postate pe contul său oficial de Instagram. Faimoasa Andreea Antonescu a avut parte de multe surprize în cadrul junglei din Dominicană, după cum a recunoscut chiar ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu, adevăruri dureroase despre colegii din Survivor 2021

Andreea Antonescu fost nevoită să mânânce anumite preparate la care nu s-ar fi putut gândi vreodată. Totul pentru a putea să își asigure supraviețuirea, așa cum o zice și titlul emisiunii de la Kanal D.

Fosta participantă din echipa roșie a avut nevoie de ceva timp să își revină după experiența Survivor 2021. De aceea, a venit la Teo Show pentru a dezvălui lucruri rămase neștiute despre acest show.

ADVERTISEMENT

Faimoasa a dat cărțile pe față și a vorbit liber despre Jador, Cătălin Moroșanu, dar și Zanni, pe care l-a observat din prima că își dorește o schimbare.

Andreea Antonescu a răbufnit după ce a fost făcută cu ou și cu oțet de către colegii ei de la Survivor. Motiv pentru care șatena le-a dat tuturor replica, în special lui Sebastian Chitoșcă, despre care a susținut că nu a auzit în viața ei în calitate de fotbalist. La rândul lui, bărbatul susținea lucruri neașteptate despre vedetă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Ești cea mai îmbârligătoare, ești cea mai falsă, ești cea mai teatrală! Stai ca alea, ca bătrânele alea de 80 de ani și asculți după copaci”, îi transmitea Sebastian Andreei Antonescu.

“Când am ajuns la hotel, după 12 ore și vreo 4 dușuri, tot curgea negreală de pe mine. Și când am văzut șampon și gel de duș eram uluită. Am plecat acolo de nebună, îmi plac experiențele de acest gen. Am crezut că mă va lovi această experiență atât de tare, încât acum mă bucură orice lucru mic. Acum mă bucură și apa. În primele zile nu am putut dormi pe o saltea, le-am zis și celor din producție. Nu îmi imaginam că o să arunc o vietate așa într-o tigaie. Îmi venea să mânânc orice, Culiță ne-a adus arici de mare și ne-a întrebat dacă ne riscăm. M-am riscat. Nevoia te învață, nu am fost vreodată un om cu fițe și figuri. A fost o experiență unică extraordinară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îmi pare bine că am plecat de dragul de Siennei. Sunt un om corect, dar dacă nu erau probele sportive aș fi rămas poate până la final. Mi-am dat seama că trag echipa în jos.

Am descoperit categorii de oameni. Sunt și cei cu care am avut o conexiune bună, cei cu care nu aș vrea să mă mai văd vreodată. Mâine aș ieși la cafea cu Moroșanu, Elena, Jador. Felicitări familiei lui Jador, este foarte corect, are un suflet cât universul. A fost o surpriză foarte plăcută. Zanni a fost la fel foarte surprinzător, a încercat să se schimbe mult, să se perfecționeze. Nu mi-a plăcut de Sebastian, nu îmi plac oamenii răi, iar ca fotbalist eu n-am auzit în viața mea de el. Nu îmi plac oamenii alunecoși. Zanni venea tot timpul și îmi spunea că nu vrea să reacționeze în anumite moduri, făcând referire la Elena”, a transmis Andreea Antonescu, la Teo Show.