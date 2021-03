Andreea Antonescu, adevărul despre relația cu Jador, la Survivor 2021: “E surpriza vieții mele”

Andreea Antonescu a revenit în România, fiind eliminată cu o săptămână în urmă de la Survivor România. Sezonul din 2021 le-a adus și telespectatorilor mari surprize din punct de vedere al parcursului lor în Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Componenta trupei Andre le-a oferit tuturor mărturisiri neștiute despre legătura pe care a format-o cu solistul Jador, în cadrul Survivor 2021. Cele două vedete au format ceea ce pare să fie o prietenie foarte puternică, fiind un detaliu ce s-a observat și în rândul fanilor.

Întoarsă în țară, cântăreața de 38 de ani a reușit să le atragă tuturor atenția și prin câteva postări formulate recent, în mediul online. Artista a avut doar cuvinte de laudă pentru Jador, pe care l-a numit chiar o surpriză foarte plăcută.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu, despre legătura cu Jador, la Survivor 2021. Ce a recunoscut despre Moroșanu

Mai este cunoscut că Jador a dispărut o perioadă din fața camerelor, suferind o accidentare la nivelul genunchiului. Solista a dorit să marcheze și aniversarea acestuia, ce a avut loc cu o săptămână în urmă și i-a transmis acestuia toate gândurile bune, când artistul a împlinit 26 de ani.

Andreea Antonescu a revenit în țară, acolo unde s-a filmat când era chiar pe aeroport. Vedeta a fost nevoită să petreacă un număr mai mare de ore în sala de așteptare.

ADVERTISEMENT

Tocmai de aceea, și-a făcut timpul necesar și a pregătit mai multe episoade pentru vlogul ei de pe YouTube. Artista a răspuns și unor curiozități avute de către fani, pe Instagram. Una dintre întrebările primite de către aceasta a fost și în legată de Jador. A fost rugată să își spună păererea sinceră despre relația ei cu artistul de muzică de petrecere.

Andreea Antonescu a răspuns unei asemenea provocări și a avut o sesiune de curiozități și a recunoscut că se și plictisea, fiind “blocată” pe aeroport. Vedeta a vorbit despre colegii ei de la Survivor 2021, dar emoția a fost reprezentată de detaliile oferite despre Jador.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Jador a fost una din puținele surprize plăcute ale vieții mele”, a susținut vedeta pe InstaStory.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“În Dominicană am stat 5 săptămâni, în competiție 4 săptămâni. Cea mai inedită experiență, de la a mă spăla cu apa de mare pe păr fără șampon nimic, hainele la fel. La a mânca nimic, am căutat airici de mare, cu Culiță, îi spărgeam cu piatra și le mâncam icrele așa. Am căutat cu Moroșanu crabi și am încercat să îi mănânc crabi după ce el i-a prins vii și i-a aruncat în oala fierbinte.

Multe experiențe unice s-au întâmplat în această lună de Survivor și la 38 de ani deja ai pretenții că ai trecut prin multe chestii în viață. O experiență unicat din multe puncte de vedere. Am slăbit vreo 5-6 kilograme, dacă nu mai mult, ceea ce nu mă deranjează. Presimt că o să le recuperez, mi-a fost foarte dor de borcanul meu de ciocolată. (…) Dacă m-aș întoarce pe o insulă pustie i-aș lua pe Elena, Moroșanu și Jador. Pe Elena o și cunoșteam, e și dansatoare la Andre, îmi este super dragă. Moroșanu este moldovean de-al meu, l-am și adoptat la mine în Galați, ne-am mai interesectat de câteva ori. E moldovean din ăla hotărât. Și Jador fără doar și poate a fost marea surpriză plăcută a vieții mele, nu m-aș fi așteptat vreodată, ne-am intersectat doar în trending, unde cu durere în suflet zic că m-a dat jos. N-aș fi avut curiozitatea să îl cunosc personal, dar și când am făcut-o, jos pălăria. Respect și în primul rând respect familiei care l-a crescut “, a mai susținut Andreea Antonescu.