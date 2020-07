Eugen Neagoe a ieşit la atac: ”Eu știu foarte bine ce golănie s-a întâmplat la Dinamo”

Eugen Neagoe a vorbit discutat despre perioada în care a fost antrenor la Dinamo. Tehnicianul i-a criticat pe oficialii dinamoviști.

Antrenorul nu vrea să mai știe de clubul din Ștefan cel Mare, dar nu-i dorește răul chiar dacă experiența sa pe banca lui Dinamo nu a fost una bună.

”Eu nu sunt dinamovist, eu sunt om de fotbal. Dinamo a fost echipa la care nu am apucat să îmi fac meseria. Nici nu am semnat și am fost huiduit și înjurat. Aici a fost cu totul altceva.

Eugen Neagoe, atac după perioada petrecută la Dinamo

Am rămas cu un gust amar, dar asta nu înseamnă că le doresc răul celor de la Dinamo. Echipa este într-o situație urâtă. Nu e un dezastru, au retrogradat și alte echipe. Eu știu foarte bine ce golănie s-a întâmplat la Dinamo. Nu are niciun rost , nu mă interesează asemenea persoane.

Am rămas cu un gust amar după tot ce s-a întâmplat acolo. La Dinamo nu am avut timp, iar asta nu e neapărat din cauza oamenilor de acolo. Nu mai contează”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit ProSport LIVE.

Neagoe nu este singurul care aruncă cu săgeți în oficialii lui Dinamo

Gabi Răduță, fostul șef al Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo îi critică pe oficialii dinamoviști pentru că nu a avut parte de stabilitate la club.

”În opt ani cred că am prins 15 antrenori, peste 15 conducători. Un antrenor are nevoie să își facă strategia lui și îi trebuie timp”, a declarat Gabi Răduță la ProSport LIVE.

Antrenorul de 52 de ani a antrenat-o ultima dată pe FC Hermannstadt. A stat pe banca echipei din Sibiu 12 meciuri. La Dinamo a avut parte de o experiență nefericită, i-a condus de pe bancă pe ”câini” în 4 jocuri, iar în timpul unei partide a suferit un infarct.

De asemenea, în cv-ul său mai figurează Sepsi Sfântu Gheorghe, CSM Poli Iași, Nea Salamis, Aris Limassol și Ittihad. Cele mai multe partide pe bancă le-a bifat la Sepsi (58).

