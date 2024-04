Fostul atacant al lui Dinamo crede că echipa se poate salva de la retrogradare. Chiar dacă a pierdut ultimul meci din play-out, Florin Răducioiu .

Florin Răducioiu crede în salvarea lui Dinamo de la retrogradare. “Sunt sigur de asta”

, iar formația antrenată de Zeljko Kopic se află pe loc de retrogradare directă. Florin Răducioiu a comentat situația fostei sale echipe și vede cu ochi buni salvarea “câinilor” din zona roșie.

ADVERTISEMENT

“Scapă Dinamo! Sunt sigur de asta. Au pierdut niște puncte incredibile în ultimele minute, în ultimele secunde.

Eu cred că scapă, dar problemele vor fi altele. Este într-o continuă agonie de ceva vreme”, a spus Florin Răducioiu, potrivit celor de la .

ADVERTISEMENT

Problema pe care a expus-o Răducioiu la Dinamo este alta. Fostul atacant al formației din Ștefan cel mare este de părere că rezultatele inconsecvente ale “câinilor” sunt din cauza lipsei unei case propriu-zise.

“Cred că este fundamentală construirea unui nou stadion. Cred că scapă, este o echipă bună”, a mai spus fostul atacant al lui Dinamo, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

Următoarele dueluri ale lui Dinamo în play-out sunt cu FC Voluntari acasă, U Cluj în deplasare și din nou acasă cu UTA Arad. Programul “câinilor” nu este unul favorabil, deoarece contracandidatele la locurile ce duc la baraj au un program mai accesibil.

În acest context, orice formație dintre FC Voluntari, FC Botoșani, Poli Iași, Dinamo sau FC U Craiova se pot salva de la retrogradare. Ilfovenii au 22 de puncte și se află pe primul loc deasupra zonei roșii, iar oltenii ocupă ultima poziție din clasament cu 19 puncte.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, șocat după ce Dinamo a pierdut la Botoșani

“Am pierdut meciul în ultimul minut. Nu am mai trăit o asemenea experiență în viața mea, pentru mine este greu să spun ceva. Dacă vorbesc despre a doua repriză, jucătorii s-au luptat, ne-am apărat foarte bine și cred că Botoșani nu a avut ocazii mari până la ultimul minut.

O să fie foarte greu. În prima repriză am avut multe ocazii, după primul gol primit am început să jucăm mai în față, am avut penalty, am marcat, dar e greu.

Trebuie să ne revenim și să jucăm vineri cu Voluntari cu tot ce avem. Când primești asemenea gol e greu să explici”, a declarat antrenorul lui Dinamo după meciul de la Botoșani.