Eugen Neagoe, deranjat de discuțiile despre arbitraj înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Au fost și alte intrări, fața unui jucător distrusă”. Video

Oltenii așteaptă cu nerăbdare derby-ul Universitatea Craiova – FCSB care este programat duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Eugen Neagoe a declarat că își dorește cele trei puncte, iar formația din Bănie să îi trimită pe „roș-albaștrii” pe poziția a patra.

Eugen Neagoe, anunț înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Vreau să văd suporterii fericiți după joc și să plece acasă mulțumiți. Este foarte importantă victoria”

Se anunță o atmosferă extraordinară pe stadionul „Ion Oblemenco” la derby-ul . Eugen Neagoe a declarat că oltenii vor să îi răsplătească pe suporteri cu cele trei puncte și un joc spectaculos împotriva formației din București.

„Ne dorim să fie un joc spectaculos, să văd suporterii fericiți după joc și să plece acasă mulțumiți de cum au arătat băieții noștri. Sunt convins că așa vor sta lucrurile în urma unui joc foarte bun și cele trei puncte câștigate. Este foarte important să reușim victoria pentru că sunt trei puncte importante, am urca în clasament.

Mă bucur enorm că suporterii sunt alături de noi, băieții merită și au dat dovadă de caracter și spirit în ultima perioadă. Cred că arătăm așa cum își doresc suporterii, sunt convins că putem să jucam mai bine, jucătorii sunt conștienți de acest lucru”, a spus „Geană”.

Eugen Neagoe este convins că publicul de pe „vulcanul” din Bănie îi va împinge de la spate pe elevii săi în derby. Tehnicianul „alb-albaștrilor” a declarat că se așteaptă la maximul de puncte din confruntările rămase din play-off-ul din SuperLiga.

„Muncim în fiecare zi, ne dorim să creștem în evoluții și așa se va întâmpla în viitor. Mă bucur enorm de interes, le-am spus și băieților că așa stau lucrurile la Craiova, cred că putem să readucem suporterii lângă echipă. Am spus că suntem mai puternici împreună, jucăm cu două viteze în plus.

Obiectivul nostru este să câștigăm toate jocurile, au mai rămas cinci jocuri și sunt conștient că întâlnim cele mai valoroase echipe din campionat. Toate partidele vor avea suspans, așa cum a fost în turul play-off-ului, iar în retur va fi mai complicat”, a declarat tehnicianul.

Eugen Neagoe: „Din ce îmi aduc aminte am marcat un gol și a fost anulat cu FCSB, nici nu știu cum s-a văzut și ce offsaid a fost la Koljic”

Trupa lui Eugen Neagoe i-a încântat pe suporterii „alb-albaștrilor” în această ediție din play-off, iar „Geană” vrea să fie spectacol în derby-ul cu FCSB. Tehnicianul a anunțat că Nicușor Bancu și Bogdan Vătăjelu vor rata restul sezonului.

„Cred că am arătat că suntem o echipă spectaculoasă, avem cele mai multe goluri marcate dintre cele șase, cred că avem cea mai bună posesie. Am atacat în permanență când s-a ivit ocazia, nu am fost echipa care a jucat foarte închis, dar urmărim rezultatul.

Important este cum vom juca noi, foarte important este ca toți jucătorii să fie apți ceea ce nu se poate în acest moment. Nicușor Bancu și Bogdan Vătăjelu ne lipsesc și probabil ne vor lipsi restul campionatului. Crețu ne lipsește după cartonașul primit la Sfântu Gheorghe și nu îl vom avea două jocuri importante”, a mărturisit „Geană”.

Acesta speră ca discuțiile legate de arbitraj să nu existe după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, așa cum s-a întâmplat după etapa trecută din play-off. Eugen Neagoe a reamintit de golul anulat lui Elvir Koljic pe Arena Națională.

„Am încredere în toți jucătorii, cei din cantonament sunt valizi și sănătoși, ne dorim să rămânem așa și după partida de mâine seară. A fost o săptămână în care s-a vorbit doar despre arbitraj, au fost și alte evenimente când au fost niște intrări cu fața unui jucător distrusă și nu s-a dat cartonaș roșu.

Mi-aș dori să nu mai avem asemenea discuții după jocuri, aș vrea să fim puțin mai realiști. Am tot auzit că nu știu ce s-a întâmplat la București contra FCSB-ului. Din ce îmi aduc aminte am marcat un gol și a fost anulat, nici nu știu cum s-a văzut și ce offsaid a fost la Koljic. S-a vorbit de penalty la Edjouma, dar a preluat-o cu mâna”, a spus „Geană”.

Eugen Neagoe, optimist înainte de derby: „Putem să ajungem mai în față, nu vreau să rămânem pe patru”

Universitatea Craiova și-a propus cele trei puncte din derby-ul cu FCSB, iar oltenii speră să obțină calificarea directă în preliminariile Conference League. „alb-albaștrilor” înaintea confruntării.

„Sunt convins că putem să ajungem mai în față, nu vreau să rămânem pe locul patru. Aș vrea să evităm barajul și să mergem mai sus. Andrei Ivan a avut o problemă minoră, nu are absolut nimic. Nu aș putea să mint, aceste lucruri se întâmplau în urmă cu zeci de ani.

În urmă cu două zile le-am spus că mi-aș dori și eu să înceapă jocul acum, suntem nerăbdători să ajungem la ora partidei. Meritam mai multe puncte în acest moment, au fost jocuri pe care le-am controlat și puteam să fim mai sus în clasament, dar asta este realitatea”, a spus Eugen Neagoe.