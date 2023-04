Universitatea Craiova, planuri de titlu înainte de derby-ul cu FCSB! Sorin Cârțu, promisiune pentru fani

„Arde” Bănia înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB programat duminică, de la ora 21:00, iar Sorin Cârțu speră într-o victorie pentru podium a „alb-albaștrilor”. Președintele „juveților” a dezvăluit ca își dorește titlul de campion al României în vitrină și din postura de conducător.

Sorin Cârțu, optimist înainte de derby-ul Universitatea Craiova – FCSB: „Am o mare speranță că se va întâmpla. Avem șanse pentru toate obiectivele propuse”

se anunță a fi o confruntare spectaculoasă pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar oltenii vor să păstreze cele trei puncte în Bănie. Sorin Cârțu speră ca trupa lui Eugen Neagoe să se impună la sfârșitul celor 90 de minute, iar „juveții” să nu aibă emoții pentru participarea în cupele europene.

„Să fim bucurăși duminică seara, cred posibilă victoria și am o mare speranță că se va întâmpla împotriva FCSB-ului. Să consfințească că suntem în continuare cu șanse pentru podium, avem șanse pentru toate obiectivele propuse anul acesta, deși cel din Cupă nu mai este posibil”, a declarat „Sorinaccio”.

Marele regret al lui Sorin Cârțu rămâne ratarea titlul de campion din sezonul 2019-2020 în „finala” de pe stadionul „Ion Oblemenco” cu CFR Cluj. Fără spectatori în tribunele arenei din Bănie, Universitatea Craiova nu a putut păstra avantajul după ce Dan Nistor a deschis scorul, iar ardelenii s-au impus cu 3-1.

„Nu m-aș supăra dacă mi-ar întrece performanțele, am fost aproape în toți anii aceștia. În 2020 dacă vă aduceți aminte am fost foarte apropiați, au mai fost împănați cu câștigarea Cupei României, dar în ceea ce privește campionatul am fost întotdeauna aproape.

În 2020 consider că dacă am fi fost într-o formulă completă și mă refer la public, poate ar fi fost rezultatul dorit. Dacă vedeți ce s-a întâmplat între noi și CFR Cluj la meciurile care s-au jucat cu spectatori, singurul minisucces este un meci egal, iar în rest am fost câștigători”, a spus președintele Universității Craiova.

Trofeul mult râvnit de Sorin Cârțu la Universitatea Craiova: „Tot timpul ne-a lipsit ceva. Trăiesc cu speranța asta și mă alimenteze, te mai legi de ceva”

de către suporteri, iar mandatul legendei oltenilor expiră în 2024. Oficialul „alb-albaștrilor” își dorește să treacă în vitrină trofeul de campioană a României din postura de conducător, după ce a realizat aceasta performanța în cariera de jucător și antrenor.

„Ceea ce mă face să cred că dacă am fi jucat-o cu spectatori, ar fi fost… Ne-a fost anulată una dintre șanse, câștigasem dreptul să avem două șanse din trei, dar deciziile domnului președinte Burleanu au dus la câștigarea unui meci ca niște condiții de Cupa României.

Am fost aproape de îndeplinirea obiectivului de campionat, tot timpul ne-a lipsit ceva. Mi-aș fi dorit titlul în perioada asta, mă gândesc că mai am contract până în 2024 și dacă nu este anul ăsta, poate fi la anul. Trăiesc cu speranța asta și este bine că te mai alimentezi, te mai legi de ceva”, a mărturisit Sorin Cârțu.

