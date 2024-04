Eugen Neagoe, fostul antrenor al Universității Craiova, sfat prețios pentru Costel Gâlcă: „N-aș putea să spun dacă va fi cea mai bună alegere”

, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, despre o posibilă numire a lui Costel Gâlcă la echipa din Bănie.

Eugen Neagoe nu s-a gândit la momentul când a fost demis de la Craiova: „A fost decizia patronului”

Eugen Neagoe, antrenorul român care în prezent antrenează la FC Argeș, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu s-a gândit nicio secundă la momentul când a fost demis de la Universitatea Craiova, mai ales că în ultimele zile, .

„Nu are rost să mă mai gândesc la demiterea mea de la Craiova, a fost decizia patronului, domnul Rotarul mi-a zis ce-a avut de spus când ne-am întâlnit, chiar nu ne-am gândit. Acum să revin iar, să vorbesc de perioada de atunci, știm foarte bine cum juca echipa vremea mea.

În play-off, în afară de ultima etapă, am dominat toate echipele în cele 8 meciuri. N-are rost să mai vorbesc despre perioada aia, asta a fost decizia patronului, am respectat-o.

Am rămas în relații bune cu Mihai Rotaru, nu pot să zic că e fratele meu, dar suntem în relații ok, îmi place să cred că ne respectăm”, a declarat fostul tehnician al celor de la Universitatea Craiova la FANATIK SUPERLIGA.

Eugen Neagoe a vorbit despre o posibilă numire a lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova: „N-aș putea să spun dacă va fi cea mai bună alegere”

Întrebat la FANATIK SUPERLIGA despre o posibilă numire a lui Costel Gâlcă în postura de antrenor al Universității Craiova, Eugen Neagoe a declarat că rezultatele vor arăta dacă decizia luată de Mihai Rotaru a fost una potrivită.

„Sincer, nu știu ce să zic despre Gâlcă, este normal să-și dorească să revină în fotbalul din România. Nu-aș putea să vă spun dacă ar face performanță la Craiova. Timpul va decide daca a fost, sau n-a fost antrenorul potrivit pentru Universitatea Craiova. Eu nu pot decât să-i urez baftă.

Chiar nu pot să zic dacă este cea mai bună alegere. Rezultatele contează. Trebuie să ne hotărâm dacă vrem sau nu rezultate de la fotbal. Dacă vrem un fotbal, frumos, în care să dominam adversarii sau vrem rezultate? Am avut un meci, în care am câștigat cu 2-0 la București, cu Dinamo, iar lumea mi-a sărit în cap că am jucat „bufa”.

Au fost meciuri în care echipa a jucat foarte slab, dar a reușit să câștige și rezultatul a rămas. Trebuie să ne hotărâm. Lui Dan Petrescu i-a fost sărit în cap că joacă defensiv, dar a câștigat campionatul, ce mai e de comentat?”, a mai adăugat Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

