Eugen Neagoe i-a pus gând rău lui Hagi înainte de Farul – Universitatea Craiova: „Jocul pe care îl prestăm le dă emoții adversarilor”. Video

Farul Constanța – Universitatea Craiova se va juca sămbătă, de la ora 20:30, iar oltenii sunt obligați să câștige cele trei puncte pentru a rămâne la o diferență mică de podiumul clasamentului. Eugen Neagoe a declarat că are bătăi de cap din cauza accidentărilor din tabăra oltenilor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Eugen Neagoe, înainte de Farul Constanța – Universitatea Craiova: „Se întâlnesc două echipe valoroase. Sunt puțin supărat că avem probleme medicale”

Oltenii sunt în căutarea primei victorii din această ediție de play-off, după remizele cu CFR Cluj și FCSB din primele două etape. Eugen Neagoe a declarat că Vladimir Screciu și Alexandru Ișfan n , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„Pot să spun că se întâlnesc două echipe valoroase, pot să spun că și noi și cei de la Farul practicăm un fotbal frumos. Din păcate nu am reușit să câștigăm nici primul meci din play-off, deși meritam. Am făcut un meci foarte bun la București, așa au stat lucurile și cu CFR Cluj, dar ne-a lipsit acel gram de noroc.

Sunt puțin supărat pentru că avem probleme medicale, sunt patru jucători foarte importanți care vor absenta. Vechile probleme cu Bancu și Vătăjelu, s-a adăugat Screciu și Ișfan. Sunt patru jucători foarte importanți pentru noi, așa cum sunt și ceilalți, nu avem nu lot foarte numeros, dar am discutat cu băieții noștri”, a declarat Eugen Neagoe.

„Geană” nu își face griji din cauza absențelor din tabăra „alb-albaștrilor” și are încredere în lotul de jucători pe care îl are la dispoziție. Eugen Neagoe este mulțumit de evoluțiile elevilor săi, chiar dacă accidentările i-au dat mari bătăi de cap la Universitatea Craiova.

„Jucătorii care vor face deplasarea la Constanța sunt cei mai valoroși, pentru că pe ei putem să îi folosim în acest joc. Am avut încredere în jucători, chiar dacă nu am putut să aliniem cel mai în formă 11 în fiecare etapă, așa cum ne-am fi dorit.

Jucătorii care au intrat pe teren și-au făcut datoria, au făcut efort și au avut atitudine foarte bună. Sunt foarte mulțumit de evoluția lor din ultimul joc, deși sunt dezamăgit de rezultat și problemele care s-au ivit pe parcursul jocului, am fost forțat la pauză să fac deja trei schimbări”, a spus „Geană”.

Eugen Neagoe, cu gândul la cele trei puncte din Farul Constanța – Universitatea Craiova: „Mergem încrezători, mă aștept să marcăm mai multe goluri decât ei”

Eugen Neagoe speră la oltenii să obțină prima victorie din play-off pe stadionul de la Ovidiu și anunță că elevii săi au învățat din greșelile pe care le-au făcut în ultima confruntare. Universitatea Craiova a pierdut în ultima deplasare cu Farul Constanța, scor 2-1.

„Mergem încrezători la Constanța, sunt convins că vom face un joc bun și sper să revenim la Craiova cu cele trei puncte. Am pierdut la Ovidiu cu 2-1, am început partida modest și am făcut greșeli mari în prima repriză, am primit cele două goluri prin neatenție și nesincronizare și o greșeală individuală, dar este istorie.

Am învățat mult din acel joc, am discutat cu băieții și am analizat, știm unde am greșit și cu siguranță nu se va mai repeta. Nu vreau să discutăm despre titlu, nu am vorbit nici în vestiar. Vreau să ne concentrăm pe acest joc, este foarte important pentru noi și sper că toți jucătorii să fie 100%, mai avem mici probleme dar sper să le rezolvăm”, a spus tehnicianul Universității Craiova.

Absența lui Alexandru Ișfan în ofensiva „alb-albaștrilor” nu îl îngrijorează pe Eugen Neagoe. Antrenorul Universității Craiova are încredere în Andrei Ivan, Alex Cîmpanu și Ante Roguljic și speră să îi facă uitată absența internaționului de tineret.

„Avem jucători foarte valoroși în atac precum Koljic, Markovic și Rivaldinho, jucători cu calitate precum Ivan, Baiaram, Cîmpanu și Roguljic, sper să fie foarte inspirați pe teren. Cred că jocul pe care îl prestăm le dă emoții adversarilor.

Mă aștept să fie un joc spectaculos, dar mă aștept să marcăm mai multe goluri decât cei de la Farul. Jucătorii noștri sunt valoroși, cu experiență. Vorbeam individual cu jucătorii și simt o forță, cei mai vechi mi-au spus că demult nu au mai simțit o forță colectivă.

Îmi doresc să jucăm spectaculos și să marcăm multe goluri, dar în același timp trebuie să fim echilibrați, să ne apărăm foarte bine când pierdem mingea. Îmi doresc să avem atitudine, agresivitate pozitive și să aibă determinare, așa cum au făcut”, a spus „Geană”.

Eugen Neagoe i-a câștigat pe suporterii Universității Craiova: „Mi-au spus să le transmit băieților că sunt mândri de ei”

a dezvăluit că la finalul partidei cu CFR Cluj, scor 1-1, a avut loc un scurt dialog cu suporterii Universității Craiova. Acesta a declarat că fanii au fost mulțumiți de atitudinea jucătorilor și își doresc să o păstreze în următoarele confruntări.

„Suporterii erau foarte mulțumiți, mi-au spus să le transmit băieților că sunt mândri de ei și își doresc să joace în permanență așa. Și suporterii de la tribuna a doua sunt cunoscători ai fenomenului, de multe ori au fost și vocali când lucrurile nu au mers normal.

Erau foarte mulțumiți, mi-au spus «te rugăm să le explici băieților că așa trebuie să joci la Craiova, așa este spiritului nostru». Cred că băieții au înțeles acest lucru și îmi doresc din suflet să fii înțeles cu toții, este un sport de echipă, chiar dacă nu iese mereu cum ne dorim”, a declarat Eugen Neagoe.