Problemele lui Eugen Neagoe cu Istvan Kovacs din timpul derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Îți dau galben”. Exclusiv

Istvan Kovacs l-a avertizat pe Eugen Neagoe că poate vedea cartonașul galben în timpul derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-1. FANATIK vă prezintă ce l-a determinat pe „centralul” din Carei să îl avertize pe tehnicianul „alb-albaștrilor” și confuzia care stă la mijlocul replicii arbitrului.

Problemele lui Eugen Neagoe cu Istvan Kovacs din timpul derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Îți dau galben”

a terminat la egalitate cu CFR Cluj, scor 1-1, deși oltenii au fost aproape să dea lovitura pe finalul confruntării de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Astfel, elevii lui Eugen Neagoe se apropie la un punct în spatele celor de la FCSB, care va înfrunta Sepsi OSK în această etapă din play-off.

Remiza împotriva campioanei României nu l-a mulțumit pe Eugen Neagoe, care i-a ironizat pe ardeleni la finalul derby-ului. Tehnicianul „alb-albaștrilor” a fost aproape să încaseze un cartonaș galban în prima repriză a întâlnirii, din cauza unei confuzii create.

Numele lui Alexandru Ișfan i-a stat mai mereu pe buze lui Eugen Neagoe până la schimbarea din minutul 24 a jucătorului transferat de la FC Argeș. FANATIK a anunțat în exclusivitate că au probleme la inghinali.

Strigătele lui Eugen Neagoe pentru Alexandru Ișfan au ajuns și la „centralul” din Carei, care într-un moment de confuzie au crezut că îi sunt adresate. FANATIK a aflat că replica lui Istvan Kovacs pentru „Geană” a fost: „Dacă mă mai strigi pe nume îți dau galben”.

Eugen Neagoe, ironii după derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Au fost mai buni la aruncările de la margine”

pe clujeni după derby-ul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar „Geană” este de părere că Universitatea Craiova merita cele trei puncte. Acesta a declarat că oltenii au dominat CFR Cluj și regretă că Raul Silva nu a trimis mingea în poartă în minutele de prelungire.

„Foarte bine era dacă acea bară din prelungiri nu era bară și intra în poartă. Cred eu că am controlat jocul, am avut 15-0 la cornere, am avut posesie undeva aproape de 70 la sută. Să domini de maniera asta campioana României, să nu aibă un corner, asta înseamnă foarte mult pentru noi. Știam că putem să jucăm de maniera asta, îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm.

Cred că nu i-am dezamăgit pe suporteri, dar fotbalul, de foarte multe ori, este nedrept. Am încercat să presăm adversarul, dar în timpul acestui joc au intervenit și foarte multe probleme. Toți jucătorii care au fost plecați la echipa națională au avut probleme. Pe undeva este logic, dar nu mă așteptam să fie atât de multe probleme.

Sunt convins că meritam să câștigăm ambele jocuri. Luați statistica și vedeți că singurul aspect la care au fost mai buni decât noi au fost aruncările de la margine. Nu vreau să fiu arogant, dar asta e realitatea. Meritam să câștigăm pentru că am făcut un joc mult mai bun decât adversarul nostru”, a spus Eugen Neagoe.

