Eugen Neagoe, reproşuri pentru jucătorii săi după Farul – Universitatea Craiova 3-2: “Am făcut cadouri foarte mari! Ne-am speriat şi nu ştiu de ce”

Universitatea Craiova iese din lupta pentru titlu după . Oltenii au condus în două rânduri la Ovidiu, dar au pierdut în final, după un penalty comis de Vlădoiu şi transformat de Larie.

Eugen Neagoe, reproşuri pentru jucătorii săi după Farul – Universitatea Craiova 3-2

Eugen Neagoe a fost supărat la finalul meciului şi a declarat că echipa sa a făcut foarte multe greşeli, iar asta i-a costat cele trei puncte. Tehnicianul nu a vorbit despre lupta la titlu, dar a recunoscut că locul ocupat de Farul Constanţa e meritat:

“Am început ambele reprize foarte bine. A fost un joc spectaculos. Am condus, dar am făcut nişte cadouri foarte mari şi am primit mai multe goluri decât am marcat.

Nu trebuia să se întâmple, dar ăsta este fotbalul. Mulţi jucători nu au fost la nivelul pe care l-am dorit. Multe greşeli personale, ne-au prins desfăcuţi şi am primit goluri.

“Ne-am speriat şi nu ştiu de ce. Avem jucători valoroşi”

Vom discuta, vom analiza. La cald nu putem discuta foarte mult. Am început foarte bine prima şi a doua repriză. Ne-am speriat şi nu ştiu de ce. Avem jucători valoroşi, dar am pierdut uşor mingea.

Vorbim doar de următorul joc nu de lupta la titlu. Avem un meci greu cu Rapid, important. Trebuie să revină şi din jucătorii accidentaţi. Mergem mai departe.

, s-a lovit. Ceilalţi jucători pe care i-am înlocuit nu au probleme. Dacă Farul este pe primul loc, cu siguranţă este meritat. Toate cele trei sunt echipe valoroase.

În primul rând sunt dezamăgit de rezultat. Mi-aş fi dorit ca jocul nostru să fie mai bun. Cu Rapid trebuie să arătăm altfel. Şi trebuie să câştigăm”, a spus Eugen Neagoe.

Universitatea Craiova s-a depărtat la 10 puncte de lider, cu şapte etape rămase de disputat. Etapa viitoare, oltenii vor juca împotriva Rapidului, pe teren propriu, într-un meci programat în ziua de Paşte.

