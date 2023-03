Eugen Neagoe, sincer după Petrolul – Universitatea Craiova 0-1: „Jucătorii au muncit foarte mult, au suferit”. De ce l-a schimbat pe Andrei Ivan

Eugen Neagoe i-a felicitat pe elevii săi după pe stadionul „Ilie Oană”. Tehnicianul alb-albaștrilor a declarat că suprafața de joc de pe arena din Ploiești i-a încurcat pe olteni.

Eugen Neagoe este mulțumit după Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-1: „A fost un joc de luptă. Băieții merită felicitări pentru că au muncit foarte mult”

Eugen Neagoe a declarat că starea gazonului de pe stadionul „Ilie Oană” le-a dat bătăi de cap oltenilor împotriva celor de la Petrolul. Acesta a mărturisit că „leii” din Bănie puteau să înscrie mai multe goluri în poarta ploieștenilor, însă atacanții Universității Craiova nu au fost inspirați.

„A fost un joc de luptă, ați văzut ce teren este. Nu am insistat foarte multe pe starea terenului pentru că îl cunoșteam, dar băieții s-au luptat. A fost un joc de luptă, așa cum mă așteptam. De asta am jucat cu doi atacanți din primul minut, l-am introdus și pe Rivaldinho să rămânem cu doi atacanți, să ne batem pentru fiecare minge.

Nu putea fi controlată mingea sub nicio formă, dar ne-am creat situații de a marca. Puteam marca și golul doi în prima repriză, să intrăm la pauză cu 2-0, nu am reușit și ne-am făcut singuri viața grea. Se putea întâmpla orice la o centrare, deviere, știam că cei de la Petrolul vor arunca multe minge în careu și îl vor trimite pe Budescu, așa s-a întâmplat.

Ne-am mai creat ocazii de a marca în repriza a doua, dar din păcate nu am fost lucizi și nu am luat cea mai bună decizie. Băieții merită felicitări pentru că au muncit foarte mult, au suferit. Sunt și astfel de jocuri, nu avem ce face, mergem mai departe, este bine că am reușit să câștigăm”, a declarat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Andrei Ivan: „Acuza o stare de oboseală”

împotriva celor de la Petrolul Ploiești, fiind marcatorul unicului gol al întâlnirii. Eugen Neagoe a declarat l-a schimbat pe internaționalul român în minutul 61, deoarece acuza o stare de oboseală la pauza partidei.

„Ivan a avut o evoluție bună în partea dreaptă, a marcat din această poziție, poate juca pe orice post în atac. E un jucător important pentru noi, nu întâmplător l-am pus căpitan de echipă, este pe un drum bun și sper să o țină în continuare.

L-am schimbat pentru că acuza o stare de oboseală, încă de la pauză am vorbit cu el, este al treilea joc într-o săptămână. A muncit foarte mult, a alergat foarte mult și încă de la pauză am discutat cu el și i-am spus să îmi zică când se simte mai încărcat”, a spus „Geană”.

„Aș fi vrut să marcăm trei goluri și cred puteam, dacă mă gândesc la ocaziile lui Ișfan și Baiaram”

Eugen Neagoe a mărturisit că ar fi sperat că oltenii să înscrie mai multe goluri pe stadionul „Ilie Oană”, însă faptul că Laurențiu Popescu a păstrat poarta intactă îl mulțumește pe „Geană”. Tehnicianul alb-albaștrilor speră ca Alexandru Ișfan să înscrie cât mai rapid la Universitatea Craiova.

„Îl așteptăm pe Ișfan, este un jucător valoros, ae toată încrederea noastră și sper să reușească să spargă gheața cât mai rapid. A avut șansa să o facă în seara asta, n-a reușit, sper să o facă în jocul următor.

Aș fi vrut să marcăm trei goluri și cred puteam, dacă mă gândesc la ocaziile lui Ișfan și Baiaram. Mi-aș fi dorit să marcăm mai multe goluri, dar este foarte bine că nu am primit gol, ăsta este un bonus, e foarte bine pentru încrederea băieților”, a încheiat Eugen Neagoe.