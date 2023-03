Petrolul – Universitatea Craiova LIVE stream ora 15:30 în etapa 29 din SuperLiga. Oltenii pot profita de pașii greșiți ai rivalelor. Echipele de start

Meciul Petrolul – Universitatea Craiova are loc duminică, 5 martie, cu începere de la ora 15:30, în cadrul etapei 29 din SuperLiga. Prahovenii se pregătesc de un play-out lung, cu speranţa că gravele probleme financiare nu vor avea consecinţe şi în privinţa viitorului echipei în primul eşalon. Craiovenii vor victoria pentru a mai avea speranţe să participe la lupta pentru cupele europene în play-off.

Unde se joacă meciul Petrolul – Universitatea Craiova

Confruntarea Petrolul – Universitatea Craiova se desfăşoară duminică, 5 martie, de la ora 15:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa 29 din SuperLiga. De obicei, meciurile dintre cele două echipe aduc stadioane pline la Ploieşti şi la Craiova, pentru că vorbim despre cluburi cu performanţe remarcabile în fotbalul românesc.

Este ultima apariţie a lupilor galbeni în faţa propriilor fani în sezonul regulat şi aceştia aşteaptă o evoluţie bună a favoriţilor. Suporterii olteni sunt supăraţi după ce echipa lor a pierdut la Voluntari, dar totuşi câteva sute vor face deplasarea în oraşul aurului negru, sperând ca de această dată trupa lui Eugen Neagoe să joace mult mai bine.

Cine transmite la TV partida Petrolul – Universitatea Craiova

Partida Petrolul – Universitatea Craiova se joacă duminică, 5 martie, de la ora 15:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa 29 din SuperLiga şi va fi transmisă la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploieşti prima duminică din luna martie, 5 martie, va fi una destul de frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin, umbrelele rămânând acasă fără probleme pentru că ploaia va ocoli oraşul cu nume predestinat. Maxima zilei va ajunge la 11 grade chiar la ora jocului, care va fi condus de arbitrul bucureştean Horia Mladinovici.

Ce jucători sunt absenţi din întâlnirea Petrolul – Universitatea Craiova

Petrolul îl are în continuare indisponibil pe fundaşul Marian Huja, dar venirea lui Paul Papp chiar de la Universitatea Craiova linişteşte oarecum această problemă. Antrenorul Florin Pârvu va adopta o tactică defensivă, cu o linie de mijloc formată din cinci oameni, dar care oricând poate fi extrem de folositoare celor două vârfuri, Grozav şi Irobiso, în caz de contraatac.

Universitatea Craiova îl are în continuare out pe căpitanul Nicuşor Bancu, dar e tentat să continue cu cei patru jucători sub 21 de ani pe care i-a avut în teren la meciul cu FC Argeş, Sala, Câmpanu şi Markovic sau Bairam iar Koljic şi Rivaldinho să înceapă de pe bancă.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – Universitatea Craiova

Deşi avem o foarte tânără echipă a Craiovei iar în deplasare oltenii în acest an au luat doar în prelungiri acel punct cu FCSB la Bucureşti din patru meciuri, casele de pariuri sunt destul de hotărâte în a merge pe victoria echipei oaspete la cota de 1,75, dând Petrolului o supercotă de 5,00. Şansă dublă 1X are cotă 2,10 iar o reuşită a prahovenilor ajunge la 1,80.

Petrolul a revenit sezonul acesta în prima divizie aşa încât ultimele trei partide de la Ploieşti au avut loc în perioada 2013-2015 şi se traduc printr-un succes al lupilor galbeni la ultimul meci direct, în 2015 şi două victorii craiovene în precedentele întâlniri. Toate au fost succese la limită şi de o parte şi de cealalată.