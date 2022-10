Eugenie Bouchard, amintiri la Cluj, din meciul cu Simona Halep de la Wimbledon: „Am rămas tare stresată”

Eugenie Bouchard se află la Cluj-Napoca pentru a participa în premieră într-un turneu de tenis din România. Fostul număr 5 mondial va juca în prima partidă cu Anhelina Kalinina. Finalistă la Wimbledon 2014, Bouchard și-a amintit de meciul cu Simona Halep din semifinalele turneului britanic.

Eugenie Bouchard s-a ridicat la cel mai înalt nivel în 2014, când tenismena din Canada reușea să obțină semifinală la Roland Garros și finală la Wimbledon. Fost număr 5 în ierarhia WTA, Bouchard va evolua în această săptmână pe hard-ul de la Cluj.

În cadrul unei conferințe de presă de la Cluj, Bouchard a rememorat meciul cu Simona Halep de la Wimbledon, pe care o învingea în semifinalele Wimbledon 2014. Canadianca și-a adus aminte de un punct pe care l-a pierdut, deși s-a oprit în urma unui zgomot ce s-a auzit din public.

„A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei mele, evident. M-am simțit foarte bine, dar lucrul pe care îl țin minte e că, la final de partidă, am avut minge de meci. Nu știu dacă vă amintiți, dar Simona urma să servească, iar un spectator din public a început să țipe”, a spus Eugenie Bouchard la conferința de presă.

Eugenie Bouchard a revenit și s-a calificat în finală la Wimbledon, cea mai mare realizare din carieră

Totuși, Eugenie Bouchard avea să câștige partida cu Simona, scor 7-6, 6-2 și se califica în finala de la Wimbledon pe care o pierdea în fața Petrei Kvitova.

Eu mi-am pierdut concentrarea, am ridicat mâna, dar Simona nu s-a oprit din a servi. A fost chiar la minge de meci. Simona a câștigat punctul, am pierdut și game-ul, și am rămas tare stresată, pentru că pierdusem mingea de meci. După care, mă bucur că am revenit și am servit pentru a mă califica în finală”, a spus Eugenie Bouchard la conferința de presă.

Eugenie Bouchard a întâlnit-o de 5 ori în turneele WTA pe Simona Halep. Canadianca are o singură victorie în fața fostului lider WTA, cea de la Wimbledon, în timp ce Simona și-a adjudecat 4 victorii (Indian Wells 2014, Guadalajara WTA Finals 2014, Australian Open 2018 și Dubai 2019).

Eugenie Bouchard, debut dificil la Transylvania Open

, Eugenie Bouchard are parte de un start dificil de turneu. În partea de jos a tabloului, sportiva din Canada se duelează în runda inaugurală cu Anhelina Kalinina (45 WTA), favorită 2 la câștigarea competiției.

Câștigătoarea din meciul Bouchard – Kalinina va juca în turul 2 cu Ysaline Bonaventure (126 WTA), sportivă venită din calificări. (103 WTA). Fost număr 5 în carieră, cea mai bună clasare, Bouchard este în cădere liberă. În vârstă de 28 de ani, canadianca se află pe locul 443 în ierarhia WTA.

Turneul de la Cluj a fost ținta unor mari retrageri. Barbora Krejcikova, favorită 1 și câștigătoarea Roland Garros 2021, Emma Răducanu, campioana US Open 2021, dar și favorita gazdelor Irina Begu au fost nevoite să abandoneze Transylvania Open.