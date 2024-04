Europarlamentarul Vlad Gheorghe cere DNA să clarifice ce „calitate are Gabriela Firea în dosarul azilelor groazei”

Vlad Gheorghe, europarlamentar care candidează independent la alegerile pentru Parlanentul European, a anunțat, luni, că a depus o solicitare la DNA în legătură cu stadiul dosarelor privind „abuzurile comise de Gabriela Firea şi Marius Budăi cu privire la azilele groazei”.

„Gabriela Firea speră că am uitat cu toții despre azilele groazei, dar greșește”

Vlad Gheorghe, care candidează independent la Parlamentul European, a anunțat, luni, că a depus la DNA o cerere privind stadiul dosarelor privind „azilele groazei”, în urma denunțurilor sale din iulie anul trecut împotriva Gabrielei Firea și lui Marius Budăi.

„Gabriela Firea speră că am uitat cu toții despre azilele groazei, dar greșește. Azi am depus încă o cerere la DNA privind stadiul dosarelor constituite în urma denunțurilor mele din 20 iulie 2023 în care arătam abuzurile comise de Gabriela Firea şi Marius Budăi cu privire la azilele groazei”, se arată într-un mesaj postat pe pagina Facebook a lui Vlad Gheorghe. „Deci este necesar să se clarifice oficial ce calitate are ea în dosarul penal despre azilele groazei”, a precizat el și într-un mesaj înregistrat.

„Beneficiază cel mai mult de comasarea din pix”

Europarlamentarul spune că Gabriela Firea beneficiază în acest caz cel mai mult de comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare, asfel încât „interesul ei” pentru Parlamentul European este să obțină imunitate europarlamentară.

„Această femeie, această doamnă, candidează acum și la Primăria Municipiului București, și la europarlamentare. Interesul ei este, evident, pentru europarlamentare, pentru că, ghiciți ce, acolo este imunitate parlamentară, de europarlamentar. Deci, pe ea de fapt o interesează și de aia rămâne și pe liste pentru că ea știe foarte bine că la primărie pierde și o interesează de fapt imunitatea de la euro”, a spus Gheorghe.

„Gabriela Firea beneficiază poate cel mai mult din comasarea decisă din pix de șeful de partid, Marcel Ciolacu și partenerul din monstruoasa coaliție, onor Nicu Ciucă. Aflată și pe lista de la locale în cursa pentru Primăria București, și pe lista pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, Găbița lui Pandele are toate șansele să primească imunitatea atât de mult dorită”, a adăugat el.

„La Bruxelles nu e ca la București, să te scape colegii de dosare penale”

Vlad Gheorge a întrebat de ce, după eșecul coaliției la și după cele două partide au decis să meargă cu candidaturi separate, Gabriela Firea nu s-a retras de pe lista pentru europarlamentare. În opinia sa, Firea nu are șanse mari la PMB dar un post de eurodeputat ar avantaja-o, fiindcă „vine la pachet” cu imunitatea, desi cererile de ridicare a imunității la Bruxelles sunt aprobate rapid în Parlamentul European.

„După bâlbele cu alegerea candidatului comun PSD-PNL pentru Capitală, odată ce Gabriela Firea a fost oficial desemnată să intre în cursa pentru București din partea PSD, iar aceasta a fost ”pohta ce-a pohtit-o”, de ce nu a renunțat încă la lista pentru un post de eurodeputat? Simplu – la Primăria București, așa cum se vede treaba din toate analizele, sondajele etc. Găbița n-are șanse prea mari. Pentru Bruxelles, însă, fosta ministră a Familiei care n-a știut, n-a auzit de azilele groazei conduse de consiliera ei și de șoferul angajat la cabinetul Gabrieleai Firea se află într-o poziție avantajată.

Mandatul de eurodeputat vine la pachet cu imunitate, însă spre dezamăgirea doamnei Firea, toate cererile de ridicare a imunității unui europarlamentar sunt aprobate rapid și cu majoritate transpartinică în plenul Parlamentului European. La Bruxelles nu e ca la București, să te scape colegii de dosare penale”, a scris Vlad Gheorghe.

„Culmea coincidenței, chiar pe moșia lui Pandele”

Europarlamentarul amintește că a sesizat DNA anul trecut în legătură că ce se întâmplă la „azilele groazei” aflate în Voluntari. „Reamintesc de ce sesizasem DNA anul trecut cu privire la abuzul în serviciu al Gabrielei Firea și al lui Mariu Budăi, ambii miniștri PSD la momentul desfășurării torturilor din azilele groazei aflate în Voluntari, culmea coincidenței, chiar pe moșia lui Pandele, soțul Gabrielei Firea.

În aceeași perioadă cât a fost administrator la Asociația Sf. Gabriel cel Viteaz – iarăsi, pură coincidență că unul dintre azilele groazei poartă numele dublei candidate PSD Gabriela Firea, Ștefan Godei a fost angajat de Firea la cabinetul de senator din cadrul Parlamentului României și a încasat lunar suma de 3.000 de lei.

Din ianuarie 2021 și până în februarie 2023, Godei a luat peste 125 000 de lei din bani publici, deși Firea nu avea dreptul să îşi angajeze şofer în cadrul cabinetului, așa cum rezultă din nomenclatorul funcţiilor prevăzut în Hotărârea Birourilor Permanente reunite nr. 5/2013. Mai mult, Firea însăși a declarat că NU a fost șoferul ei, ci al colegilor din cabinet, ceea ce reprezintă încă încălcare gravă a prevederilor legale”, spune Gheorghe.

Nici un răspuns de la DNA, spune Vlad Gheorghe

Vlad Gheorghe precizează că, din iulie 2023, de când a depus plângerea penală, nu aprimit nici un răspuns de la DNA, motiv pentru care luni a depus cererea privind stadiul dosarelor.

„Și atunci de ce nu răspunde Gabriela Firea unor întrebări din partea procurorilor în dosarul azilelor groazei, în care zeci de vârstnici, bolnavi și persoane cu dizabilități au fost efectiv torturate zilnic de acest Godei, șoferul Găbiței? Din iulie 2023 până astăzi nu am primit absolut niciun răspuns privind acest denunț. Am depus o nouă cerere azi și o voi repeta până când mi se răspunde, conform legislației în vigoare”, încheie europarlamentarul.