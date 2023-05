Eurovision 2023, prima semifinală. Care sunt țările și melodiile care ajung în finală – Live Video

Eurovision este unul dintre cele mai așteptate concursuri muzicale de către toată lumea. An de an, reprezentanții tuturor țărilor din Europa participă la celebrul spectacol. Eurovision 2023 a început, iar prima semifinală are loc astăzi, pe 9 mai.

Prima semifinală Eurovision 2023. De ce este Marea Britanie gazdă

va avea loc anul acesta pe 9 mai, la Liverpool. Marea Britanie este, așadar, gazda concursului, chiar dacă anul trecut Eurovision 2022 a fost câștigat de Ucraina. Marea Britanie a ales să organizeze concursul în numele Ucrainei care este victima agresiunii războiului declanșat de Rusia.

Eurovision 2023 începe în această seară de la orele 22.00. Aceasta va fi transmisă în direct de TVR1, TVR Internaţional și TVR+ și este disponibilă și în format live video pe canalul oficial de Youtube al Eurovision. Va fi prima semifinală din cele două, iar următoarea este programată pentru 11 mai. Finala va avea loc în data de 13 mai 2023. În prima semifinală, din această seară, vor concura piese din 15 ţări. La concurs s-au înscris 37 de state. Dintre aceastea, 15 participă în prima semifinală, iar 16 vor concura în semifinala de pe 11 mai. De menționat este că șase țări vor fi calificate direct în marea finală din data de 13 mai.

Eurovision 2023 și țările care se vor califica pentru următoarea etapă

Din fiecare semifinală la care participă 15 state, primele cele mai bune zece punctaje se califică în finala Eurovision 2023. Punctajul se obține prin votul exclusiv al publicului. Acestea sunt țările care participă în prima semifinală din seara aceasta, 9 mai: Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croația, Elveția, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaidjan, Cehia, Olanda, Finlanda.

Regulament de votare Eurovision 2023. Cum se votează și cine poate vota

Votarea se va face de către telespectatorii din ţările participante. De asemenea se poate vota din Germania, Franţa şi Italia, la care se adăugă votul online Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante concurs să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

Cine este reprezentatul României la Eurovision 2023 și ce melodie are

Cea de-a doua semifinală Eurovision 2023 îl va avea pe scenă pe reprezentatul României. Este vorba despre Theodor Andrei care va interpreta o melodie pe scena de la Liverpool. România va participa la concurs alături de alte 14 state. Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia vor urca pe scenă alături de România. Românii din ţările care participă alături de România în a doua semifinală vor putea să-l voteze pe Theordor Andrei.

. Aceasta este și poziția de intrare pe scenă a artistului. Astfel, românii din diasporă care îl susțin vor trebui să dea SMS la numărul afișat pe ecran cu indicativul trei. Numerele de telefon şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea ce transmite competiţia muzicală.

Piesa care va reprezenta ţara noastră la ESC 2023 a fost desemnată exclusiv prin votul publicului în data de 11 februarie. Atunci a avut loc finala Selecţiei Naţionale, transmisă în direct la TVR.

Cine transmite semifinala 1 Eurovision 2023

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Astfel că românii au ocazia ca an de an să urmărească Eurovision, în direct la TVR. Semifinalele şi finala vor fi transmise în direct de la ora 22.00 pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.