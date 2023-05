Eurovision 2023: cum îl pot vota românii pe Theodor Andrei, în a doua semifinală

Eurovision 2023: cum îl pot vota românii din afara țării noastre pe Theodor Andrei. Acesta va intra în a doua semifinală a competiției găzduite de Liverpool, în perioada 9 – 13 mai.

Eurovision 2023, semifinale: cum poate fi votat Theodor Andrei de români

Nici în acest an, România nu va intra direct în finala concursului muzical Eurovision. În cea de-a 67 ediție, .

Pe 23 martie, organizatorii Eurovision au anunțat ordinea intrării în concurs a celor 31 de artiști care vor concura în cele două semifinale, pe 9 şi 11 mai, la Liverpool. Tânărul de 18 ani care reprezintă România, cu piesa ”D.G.T. (Off and On)”, va intra al treilea în a doua semifinală.

Este important de precizat că românii din țară nu îl pot vota pe Theodor Andrei, conform Regulamentului concursului. În schimb, tânărul poate fi votat de românii care locuiesc în țările care participă în a doua semifinală la Eurovision 2023.

E vorba de conaționalii noștri aflați în Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lithuania și Australia. Românii de aici pot să-l voteze, pe 11 mai 2023, pe interpretul melodiei “D.G.T. (Off and on)”, Theodor Andrei.

E important de punctat că în cadrul Semifinalei Eurovision din 11 mai vor fi ascultate și piesele Spaniei, Marii Britanii şi Ucrainei. Automat, cei aflați în aceste state pot să-l susțină, de asemenea, pe reprezentantul ţării noastre, notează .

Theodor Andrei are indicativul 3 (n.r. poziția de intrare pe scenă). Acesta este numărul pe care românii din diaspora trebuie să îl trimită la numărul afișat pe ecran în țara din care urmăresc concursul Eurovision.

Joi, 11 mai, numerele de telefon/SMS precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică ce transmite competiţia muzicală. Publicul din România își poate vota favoriții prin SMS la numărul 1399.

Ce șanse are România să câștige Eurovision, conform caselor de pariuri

. Englezii vor organiza concursul în numele Ucrainei din cauza războiului declanșat pe teritoriul acestei ţări.

Ca în fiecare an, casele de pariuri dau cote pentru câștigătorii competiției. În 2023, țările cu cele mai mari șanse la trofeul Eurovision sunt Suedia, Finlanda și Franța. Din păcate, România are șanse mici și la o calificare în finală. Per total, reprezentantul țării noastre este ”favorit” la locul 37, ultimul, conform .