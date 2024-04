Evan N’Dicka, jucătorul Romei prăbușit pe teren, descoperit de un român: „L-am luat la 16 ani”

Evan N’Dicka . Fotbalistul în vârstă de 24 de ani și-a dus mâna la piept și s-a prăbușit pe gazon în minutul 70.

Evan N’Dicka, vedeta Coastei de Fildeș, a ajuns de urgență la spital

Evan N’Dicka a scăpat ca prin urechile acului. Intervenția medicilor a fost promptă, iar internaționalul din Coasta de Fildeș a ajuns de urgență la spital, fiind astfel salvat.

ADVERTISEMENT

Fundașul central al lui AS Roma are o poveste extrem de interesantă. Viorel Moldovan a fost cel care l-a promovat la prima echipă a lui Auxerre în 2016. Fostul mare atacant român i-a antrenat pe francezi timp de trei luni.

„Când m-am întors, începuse a doua echipă pregătirea şi m-am dus la nişte meciuri amicale şi am descoperit cinci jucători pe care i-aş fi dorit cu mine şi am întrebat de ce nu sunt aceşti jucători cu mine. Am trimis înapoi cinci jucători la echipa a doua şi i-am luat pe cei cinci”, a dezvăluit fostul membru al Generației de Aur la emisiunea „Întrebați și voi” de la .

ADVERTISEMENT

Evan N’Dicka a explodat pur și simplu după acel moment: „Unul dintre ei este N’Dicka. Este un jucător care cred că după ce am plecat eu, la un interval de un an sau un an şi jumătate, s-a vândut pe o sumă mare, vreo 17-18 milioane, la Eintracht Frankfurt, câştigând Cupa UEFA şi acum este jucătorul lui Roma.

Evan N’Dicka l-a impresionat pe Viorel Moldovan: „Un profil foarte interesant”

ce a remarcat la fundașul central al Coastei de Fildeș: „L-am luat la 16 ani fiindcă l-am văzut având un profil foarte interesant de fundaş central, un stângaci, fizic foarte bun, jucător de culoare şi eu mă întrebam de ce aceşti jucători nu sunt cu mine.

ADVERTISEMENT

Am întrebat conducătorii. Vreau aceşti jucători cu mine şi vreau ca ceilalţi să plece înapoi”, a mai spus fostul mare atacant, Viorel Moldovan.

Evan N’Dicka are deja trofee importante în palmares la doar 24 de ani. A reușit să câștige în 2022 cu Eintracht Frankfurt Europa League, iar sezonul următor s-a transferat în Serie A din postura de jucător liber de contract.

ADVERTISEMENT

În acest sezon a evoluat în toate partidele pentru „romani”. În iunie 2022, cota lui explodase și ajunsese până la 32 de milioane de euro. N’Dicka mai are contract cu AS Roma până în 2028.